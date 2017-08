FMW-Redaktion

Nordkorea hat heute dank sonstiger fehlender Gründe den Handelstag bestimmt. Ganz früh am Morgen war sich die vorhandene Händler-Crowd wohl noch nicht sicher, ob man Nordkorea zum Anlass nehmen könnte den Dax gen Süden zu schicken, aber im Verlauf des Handelstages schlossen sich dann immer mehr Trader an.

Was der Dax heute verlor, hatte der Dow über Nacht schon im Future vorweg genommen. Der Dax fiel heute bis zu 235 Punkte im Vergleich zu gestern Abend. Jetzt sind es aber nur noch -75 Punkte bei 12.160. Also hielt die schlimme Nordkorea-Panik nur wenige Stunden von 9-14 Uhr.

Dax (schwarz) und Dow (orange) seit gestern früh.

Aus Kreisen der Trump-Administration hört man heute die Amerikaner könnten ruhig schlafen, es sei alles ok, und man habe dem Machthaber in Nordkorea nur klar machen wollen, dass man verteidigungsbereit sei (mal kurz zusammengefasst). Politische Börsen haben kurze Beine, so lautet eine alte Börsianerweisheit. Von daher könnte das Thema schon morgen für die ...

