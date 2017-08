Generika-Weltmarktführer Teva will seine Tochter Medis verkaufen. Damit sollen Schulden abgebaut werden. Medis könnte laut Experten mit 500 Millionen bis einer Milliarde Dollar bewertet werden.

Der weltweit führende Generikahersteller Teva stellt seine Tochter Medis aus Island zum Verkauf und will mit den Einnahmen seinen Schuldenberg abbauen. Teva sehe sich jede Möglichkeit zur Verbesserung seiner Geschäftsstrukturen an, teilte die Ratiopharm-Mutter am Mittwoch mit.

Als Folge sei die Entscheidung gefallen, eine Abspaltung von Medis auf den Weg zu bringen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit dem ...

