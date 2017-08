Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -1,94% auf 12,11, davor 6 Tage im Plus (10,17% Zuwachs von 11,21 auf 12,35), voestalpine -0,67% auf 43,56, davor 4 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 42,49 auf 43,85), ATX -1,28% auf 3238,59, davor 4 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 3228,99 auf 3280,48), RBI -2,23% auf 25,26, davor 4 Tage im Plus (7,04% Zuwachs von 24,14 auf 25,84), Lenzing-1,28% auf 150,05, davor 3 Tage im Plus (1,33% Zuwachs von 150 auf 152). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: BayWa (bester mit 2,84%), Delivery Hero (bester mit 5,19%), FACC (schlechtester mit -6,4%), Gurktaler AG Stamm (schlechtester mit -26,85%), Wienerberger (schlechtester mit -4,39%), ElringKlinger (bester mit 7,77%), Erste Group (2.schlechtester mit -2,99%),...

Den vollständigen Artikel lesen ...