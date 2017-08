FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alstria Office REIT-AG hat einen Mieter für Büroräume in ihrem Gebäude in der Goldsteinstraße 114 in Frankfurt gefunden. Die rund 2.300 qm Büro- und Nebenflächen werden per 1. März 2018 von der Porr Deutschland GmbH angemietet, wie die Hamburger Gesellschaft mitteilte. Der Mietvertrag habe eine Laufzeit von 10 Jahren und generiere jährliche Mieteinnahmen von 278.000 Euro. Das Gebäude im Frankfurter Stadtteil Niederrad verfüge über eine Mietfläche von insgesamt 8.700 qm.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.