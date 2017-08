Mainz (ots) -



Harald Lesch und Dirk Steffens zum zweiten Mal gemeinsam unterwegs: Diesmal wollen der Wissenschaftler und der Naturforscher in der Sendung "Terra X: Ein Fall für Lesch und Steffens - Die Wellenbrecher" am Sonntag, 13. August 2017, 19.30 Uhr, eine der gewaltigsten Kräfte der Natur bezwingen: Monsterwellen.



Wie könnte sich etwa ein Tsunami bändigen lassen? Diese Frage führt Lesch und Steffens auf eine Forschungsmission an einen Ort, an dem wir Riesenwellen kaum erwarten. Tatsächlich entsteht hier aber jeder zehnte Tsunami im Mittelmeer.



Lesch und Steffens untersuchen die Ursachen von Tsunamis, machen Risiko-Regionen aus und analysieren, warum manche verheerend sind und andere kaum den Strand überspülen. Lassen sich die Kräfte, die das Meer entfesseln, bändigen? Und: Was können Menschen in Risikogebieten tun, um den Naturgewalten zu trotzen?



Dirk Steffens taucht buchstäblich in die Tiefen des Meeres ein, erprobt parapsychologische Kampftechniken und geht auf Tuchfühlung mit künstlicher Intelligenz. Harald Lesch folgt lieber den Spuren der Forscher und setzt auf gezielte Berechnungen und Experimente. Das Duo in Sachen Naturwissenschaft trägt seine Erkenntnisse zusammen - und kommt gemeinsam seinem Ziel näher.



Auf Santorini erkunden Harald Lesch und Dirk Steffens den Vulkan, der eine der ersten hochentwickelten Mittelmeerkulturen dem Erdboden gleichgemacht hat. Die Mission fördert verborgene Phänomene zutage, die Lesch und Steffens ins Grübeln bringen.



