Mannheimer Morgen kritisiert Fahrzeug-abnahmen im Labor. Überschrift: Außerhalb der Realität Es gibt Motorengeräusche, die Autoenthusiasten in Verzückung geraten lassen. Das Blubbern eines Achtzylinders etwa - oder der sportlich-unharmonische Klang eines Fünfzylinders. Bubenträume, die im richtigen Maß auch völlig in Ordnung sind. Es ist aber wie immer im Leben mit dem Maßhalten - wenn Grenzen überschritten, andere Menschen belästigt werden oder gar die Sicherheit gefährdet ist, dann muss auf die Bremse getreten werden. Und zwar kräftig. Der Mannheimer Polizeidirektor Dieter Schäfer hat recht, wenn er sagt, dass er sich auf dünnes Eis begibt, wenn er serienmäßig ausgestattete Autos stilllegt, weil sie zu laut sind. Wenn Kunden ein Fahrzeug kaufen, dann müssen sie davon ausgehen, dass - egal, welche Knöpfe sie gedrückt haben - der Lärm keine Grenzwerte überschreitet. Der Schwarze Peter liegt bei den Herstellern und beim Kraftfahrtbundesamt. Und hier spannt sich der Bogen von geschönten Abgaswerten über offensichtlich steuerbare Lärmemissionen bis hin zu völlig unrealistischen Normverbräuchen der Autos. Alle Fahrzeugmodelle müssen künftig vor ihrer Zulassung unter Realbedingungen getestet werden - und nicht im Labor. Nur so lassen sich Spitzen jeglicher Art feststellen, Alltagswerte herausfinden und das âEURzdünne Eis' für die Polizei beseitigen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 13:18 ET (17:18 GMT)