Der Markt für Kombinationsprodukte wächst rasch und soll bis 2019 ein Volumen von 115 Milliarden US Dollar erreichen. Digitale Innovation im Zusammenhang mit Produktdesign verändert die Pharmaindustrie nach und nach. Verwendbarkeit und Einnahmetreue werden für den Patienten erleichtert. Die aktuelle Herausforderung besteht darin, die neuen Designs in die komplizierten Richtlinien einfließen zu lassen und zwar sowohl in pharmazeutischer als auch in medizinischer Hinsicht, um von den Neuerungen im Designbereich im großen Stil zu profitieren.



Um die Auswirkung der Richtlinien auf Unternehmen und deren Reichweite zu begreifen, ist deren korrekte Interpretation unabdingbar.



Das Forum für Kombinationsprodukte, das vom 24.-26. Oktober in München stattfindet, wird dazu beitragen, dass Widersprüche im Hinblick auf die Richtlinien ausgeräumt und Berechtigungen eingeräumt werden. Darüber hinaus wird die Integration digitaler Plattformen in die Produktentwicklung veranschaulicht und dargestellt wie sich Geräte und Medikamente miteinander in Einklang bringen lassen, um Wirkungsmechanismen und die Verwertbarkeit der Kombinationsprodukte zu verbessern. Veranstaltungsprogramm herunterladen.



Über Pharma IQ



Pharma IQ, eine internationale Online-Community mit über 100.000 Mitgliedern, stellt in erster Linie Wissen, Informationen und Artikel für Pharmaexperten bereit. Pharma IQ ist bestrebt eine Bildungsumgebung zu schaffen, um auf diese Weise Ideen, bewährte Verfahren und Lösungen innerhalb der Pharma-Community zu teilen. Weitere Informationen über Pharma IQ sowie Informationen über Frühbucherrabatte finden Sie unter combinationproducts.iqpc.co.uk (ht tps://trialmasterfile.iqpc.co.uk/trial-master-files-europe-agenda?utm _source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease& utm_term=25431.003_prnewswire&utm_content=text&mac=25431.003_prnewswi re&disc=25431.003_prnewswire)



Pressekontakt: Rumina Akther, Trainee Marketing Manager, IQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oder telefonisch +44-(0)207-036-1300 Als Pressemitglied sind Sie eingeladen, diesem bedeutenden Industriegipfel beizuwohnen - falls Sie eine Akkreditierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit Rumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.uk in Verbindung.