Kardex AG: Erfreulicher Geschäftsgang im ersten Halbjahr 2017

Medienmitteilung - Halbjahresergebnis 2017

Zürich, 10. August 2017

Erfreulicher Geschäftsgang im ersten Halbjahr 2017

Die Kardex Gruppe ist weiterhin auf Erfolgskurs. Beide Divisionen profitieren von den guten Marktverhältnissen und ihrer starken Stellung im Intralogistikmarkt. Die Gruppe verzeichnet einen erfreulichen Auftragseingang, erzielt höhere Umsätze und Margen und investiert in die Zukunft.

Der Auftragseingang der Gruppe lag mit EUR 209.1 Mio. um 2.1% über der Vorjahresperiode. Während bei Kardex Mlog erwartungsgemäss weniger Neuaufträge verbucht wurden, da im Vorjahr ein Grossprojekt akquiriert werden konnte, legte Kardex Remstar zweistellig zu. Der erwirtschaftete Umsatz der Kardex Gruppe liegt mit EUR 178.6 Mio. um 4.8% über dem ersten Halbjahr 2016.

Aufgrund des Umsatzmix mit erhöhtem Serviceanteil und stärkeren Servicemargen verbesserte sich die Bruttomarge weiter und erreichte auf Gruppenebene einen Wert von 36.0% (35.5%). Die operativen Kosten stiegen unterproportional um 4.2%. Daraus resultierte ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 20.0 Mio. Das sind 11.1% mehr als in der Vorjahresperiode und entspricht einer Umsatzrendite von 11.2%. Bei einem vergleichbaren Finanzergebnis und einer nahezu normalisierten Steuerquote von 25.9% erhöhte sich der Reingewinn um 7.7% auf EUR 14.0 Mio. (EUR 13.0 Mio.).

Robuste Entwicklung bei Kardex Remstar Kardex Remstar verzeichnete in nahezu allen Regionen eine Verbesserung des Auftragseingangs, der insgesamt um 10.7% auf EUR 164.2 Mio. anstieg. Nordamerika ist zur Jahresmitte auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und in den USA wurde im Mai eine Servicegesellschaft übernommen. Auch die Region Mittlerer Osten und Afrika zeigt erste Anzeichen einer Erholung.

Aufgrund des Auftragsmix ist der Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Auftragseingang nur um 4.7% auf EUR 140.9 Mio. gestiegen. Deshalb erhöhte sich der Auftragsbestand deutlich um 15.1% auf EUR 113.7 Mio. Das Servicegeschäft legte ca. 12% zu und trug 31.7% zum Divisionsumsatz bei.

Kardex Remstar hat im ersten Halbjahr mehr in die Prozessdigitalisierung und dafür erforderliche IT-Aufwendungen investiert. Im Gegenzug konnte der Administrationsaufwand gesenkt werden. Die Entwicklungsaufwendungen belaufen sich weiterhin auf etwas mehr als 3% des Umsatzes. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 10.1% auf EUR 19.7 Mio. (EUR 17.9 Mio.), das entspricht einer EBIT-Marge von 14.0% (13.3%).

Kardex Mlog investiert in das profitable Wachstum Kardex Mlog profitiert von der anhaltend hohen Investitionstätigkeit ihrer Kunden, die fokussierte Verkaufsaktivitäten erlauben. Nach dem Sondereffekt des Vorjahres (Grossprojekt mit hohem Drittanteil) ist der Auftragseingang mit EUR 45.0 Mio. zwar tiefer als in der Vorjahresperiode (EUR 56.6 Mio.), liegt aber auf Kurs. Der Auftragsbestand von EUR 54.7 Mio. per Ende Juni (EUR 58.4 Mio.) und der im ersten Halbjahr erzielte Umsatz von EUR 37.8 Mio. (EUR 36.1 Mio.) bilden eine positive Ausgangsbasis für das zweite Halbjahr.

Aufgrund bewusst erhöhter Investitionen in den Ausbau des Produktvertriebs und in die Entwicklung stiegen die operativen Kosten um 13.0% an. Dementsprechend erhöhte sich das erzielte Betriebsergebnis im ersten Halbjahr nur geringfügig um 7.1% auf EUR 1.5 Mio., die EBIT-Marge der Vorjahresperiode von 3.9% konnte aber auf 4.0% erhöht werden.

Die gemeinsamen Marktaktivitäten mit Kardex Remstar und die erstmalig auf der Fachmesse LogiMAT 2017 vorgestellten divisionsübergreifenden Lösungen erzielen grosses Interesse bei den Kunden.

Solide Bilanz und guter Free Cash Flow Die Bilanz der Kardex Gruppe ist unverändert solide. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf EUR 247.1 Mio. zum Periodenende (31.12.2016: EUR 232.0 Mio.), die Eigenkapitalquote beträgt 59.7%. Der erzielte Free Cash Flow verdoppelte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode nahezu auf EUR 19.1 Mio. (EUR 10.7 Mio.) und liegt über beide Jahre hinweg betrachtet wieder auf normalisiertem Niveau. Der Netto Cash Bestand der Gruppe betrug zum Periodenende EUR 123.5 Mio. Hier gilt zu berücksichtigen, dass die Nennwertreduktion von CHF 3.30/Aktie (CHF 25.5 Mio.) erst am 7. Juli 2017 erfolgte.

Weiterhin positiver Ausblick Verwaltungsrat und Geschäftsleitung blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2017. Die Nachfrage im Intralogistikmarkt ist global betrachtet ungebrochen, wenn auch nicht alle Regionen der gleichen Dynamik unterliegen. Die Kardex Gruppe ist gut positioniert und bietet ihren Kunden ein attraktives Lösungsportfolio und herausragende Serviceleistungen. Anhaltende Investitionen in das Know-how der Mitarbeiter und die Weiterentwicklung der Produkte sind allerdings der Schlüssel, um nachhaltig profitabel wachsen zu können. Es bestehen keine Anzeichen für eine deutliche Veränderung der aktuellen Entwicklung, womit Verwaltungsrat und Geschäftsleitung davon ausgehen, dass die kommunizierten Finanzziele erreicht werden können.

Kontakt: Edwin van der Geest, investor-relations@kardex. com Tel. +41 (0)44 419 44 79 / Tel. +41 (0)79 330 55 22 Agenda 01. März 2018 Publikation Geschäftsbericht 2017 Medienund Analystenkonferenz SIX Swiss Exchange, Zürich, Schweiz 12. April 2018 Generalversammlung SIX Swiss Exchange, Zürich, Schweiz 02. August 2018 Publikation Halbjahresbericht 2018 Telefonkonferenz für Medien und Analysten Kennzahlen EUR Mio. 1.1.-30.6 2017 2016 +/-% Auftragseingang 209.1 117.1- 204.7 120.1- 2.1% % % Auftragsbestand (30.6.) 168.3 94.2% 157.2 92.2% 7.1% Umsatz netto 178.6 100.0- 170.5 100.0- 4.8% % % Bruttogewinn 64.3 36.0% 60.5 35.5% 6.3% Betriebsaufwand 44.3 24.8% 42.5 24.9% 4.2% EBITDA 22.5 12.6% 20.3 11.9% 10.8% Betriebsergebnis (EBIT) 20.0 11.2% 18.0 10.6% 11.1% Periodenergebnis 14.0 7.8% 13.0 7.6% 7.7% (Reingewinn) Nettogeldfluss aus 23.8 14.3 66.4% Geschäftstätigkeit ROCE 48.4% 47.8% 1.3%

30.6.2017 31.12.2016 +/- %

Nettoumlaufvermögen 57.9 65.6 -11.7- % Netto Cash Bestand 123.5 105.7 16.8% Eigenkapital/Eigenkapitalquo- 147.4 59.7% 138.2 59.6% 6.7% te Mitarbeitende 1 605 1 552 3.4% (Vollzeitstellen) Kardex Gruppe - Unternehmensprofil

Die Kardex Gruppe ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält Shuttles sowie dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 600 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv.

Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen von Umständen ab, die nicht von Kardex kontrolliert oder genau eingeschätzt werden können, wie zukünftige Marktbedingungen, Kursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Handeln von Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, die in früheren und zukünftigen Publikationen und Berichten von Kardex einzeln aufgeführt sind sowie in früheren und zukünftigen Publikationen, Pressemitteilungen, Berichten und anderen auf der Website der Kardex Gruppe veröffentlichten Informationen enthalten sind. Die Leser seien gewarnt, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, welche gegebenenfalls nur an diesem Datum gelten. Kardex lehnt jegliches Bestreben und jegliche Pflicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und zu überarbeiten, weder infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen noch Sonstigem.

