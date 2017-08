TOM TAILOR GROUP erzielt deutliche Fortschritte bei Neuausrichtung

- Konzern verbessert EBIT um 17,3 Mio. EUR auf 11,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017; Zweijahresziel von 30-40 Mio. EUR Kosteneinsparungen damit auf gutem Weg

- Konzern-Umsatz im ersten Halbjahr weitgehend stabil bei 446,3 Mio. EUR (H1 2016: 451,3 Mio. EUR) trotz Bereinigungen des Produkt- und Filialportfolios

- Konzern-EBITDA steigt im ersten Halbjahr um knapp 63 Prozent auf 30,7 Mio. EUR (H1 2016: 18,9 Mio. EUR); Operativer Cashflow auf 22,2 Mio. EUR (H1 2016: -6,0 Mio. EUR) erhöht

- Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt

Hamburg, 10. August 2017. Mit der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen zur Kosten- und Prozessoptimierung hat die TOM TAILOR GROUP im ersten Halbjahr 2017 deutliche Fortschritte bei der Neuausrichtung der Gesellschaft erzielt. Zwar ging der Umsatz infolge der Bereinigung des Produkt- und Filialportfolios leicht um -1,1 Prozent auf 446,3 Mio. EUR (H1 2016: 451,3 Mio. EUR) zurück, die Ergebnissituation verbesserte sich dafür aber deutlich. So konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um knapp 63 Prozent auf 30,7 Mio. EUR (H1 2016: 18,9 Mio. EUR) gesteigert werden. Das EBIT verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 17,3 Mio. EUR auf 11,8 Mio. EUR. Damit ist die Gesellschaft auf gutem Weg, ihr Zweijahresziel von 30-40 Mio. EUR Kosteneinsparungen zu erreichen. Insgesamt entwickelte sich die Gruppe damit deutlich besser als der deutsche Textilmarkt, der Berechnungen des "TextilWirtschaft-Testclubs" zufolge im ersten Halbjahr um 3 Prozent und im zweiten Quartal sogar um 5 Prozent nachgab. Ausgehend von der guten Unternehmensentwicklung bekräftigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2017.

"Wir kommen mit unserem Ziel, die TOM TAILOR GROUP wieder auf eine gesunde Basis zu stellen, gut voran", erklärt Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding SE. "Insbesondere im zweiten Quartal haben wir einen ordentlichen Sprung nach vorn gemacht. Unsere Ergebnisse zeigen klar, dass die Maßnahmen zur Neuausrichtung greifen. Unser Fokus liegt neben dem erfolgreichen Abschluss unseres RESET Programms deshalb nun auch in der Vorbereitung und Implementierung von Wachstumsmaßnahmen, wie zum Beispiel dem Ausbau unseres Onlinegeschäfts."

TOM TAILOR legt im Retail- und Wholesalegeschäft zu

Die Marke TOM TAILOR erzielte über alle Vertriebskanäle hinweg einen Umsatzanstieg von 2,9 Prozent auf 306,5 Mio. EUR (H1 2016: 297,9 Mio. EUR).

Dabei steigerte TOM TAILOR Retail den Umsatz um 1,7 Prozent auf 140,2 Mio. EUR (H1 2016: 137,8 Mio. EUR), wobei positive Beiträge insbesondere aus dem zweiten Quartal kamen, in dem der Umsatz um 2,0 Prozent auf 75,4 Mio. EUR (Q2 2016: 74,0 Mio. EUR) zulegte. Die Zahl der eigenen Filialen ging zeitgleich seit Jahresende 2016 infolge der bewussten Schließung nicht profitabler Standorte auf 462 (31. Dezember 2016: 472) zurück. Das EBITDA des Retail Segments sank im Berichtszeitraum leicht auf 2,7 Mio. EUR (H1 2016: 3,7 Mio. EUR).

TOM TAILOR Wholesale legte im ersten Halbjahr um 3,9 Prozent auf 166,3 Mio. EUR (H1 2016: 160,1 Mio. EUR) zu. Einen besonders kräftigen Schub lieferte auch hier das zweite Quartal mit einem Wachstum von 8,3 Prozent auf 78,8 Mio. EUR (Q2 2016: 72,8 Mio. EUR). Das Wholesale Segment lieferte einen EBITDA-Beitrag von 20,0 Mio. EUR (H1 2016: 11,0 Mio. EUR).

Die Marke BONITA verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 8,9 Prozent auf 139,7 Mio. EUR (H1 2016: 153,4 Mio. EUR); im zweiten Quartal gingen die Erlöse um 14,7 Prozent auf 73,1 Mio. EUR (Q2 2016: 85,6 Mio. EUR) zurück. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere die Reduzierung von Altwaren und der Abverkauf von Warenbeständen der mittlerweile eingestellten Linie BONITA Men bei. Dagegen stieg die Rohertragsmarge dank der erfolgreich eingeführten neuen Kollektion für BONITA Women im zweiten Quartal 2017 auf 70,7 Prozent (Q2 2016: 67,6 Prozent). Die Zahl der BONITA Filialen reduzierte sich weiter auf 860 (H1 2016: 1.011). Das EBITDA von BONITA stieg auf 8,0 Mio. EUR nach 4,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2016.

Positiver Free Cashflow von 14,4 Mio. EUR

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 22,2 Mio. EUR (H1 2016: -6,0 Mio. EUR). Positiv bemerkbar machten sich vor allem der Rückgang im Net Working Capital, in erster Linie durch die konsequente Reduzierung der Vorräte um 67,0 Mio. EUR (H1 2016: 203,3 Mio. EUR), und die Steigerung des Periodenergebnisses um 10,8 Mio. EUR. Dazu beigetragen hat vor allem das zweite Quartal mit einem positiven Periodenergebnis von 6,6 Mio. EUR (Q2 2016: -1,9 Mio. EUR). Der Free Cashflow verbesserte sich auf 14,4 Mio. EUR (H1 2016: -20,0 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung sank zum 30. Juni 2017 deutlich auf 124,6 Mio. EUR (H1 2016: 239,0 Mio. EUR). Hierzu trugen der Rückgang im Net Working Capital und die Rückführung kurzfristiger Kreditlinien bei. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 30. Juni 2017 auf 31,7 Prozent (31. Dezember 2016: 23,4 Prozent).

"Angesichts der deutlich verbesserten Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr sind wir mit den Ergebnissen unseres RESET Programms sehr zufrieden", fasst Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE, zusammen. "Auch wenn 2017 ein Transformationsjahr ist, blicken wir aufgrund der nun zunehmend sichtbaren Erfolge unserer Restrukturierungsmaßnahmen zuversichtlich ins zweite Halbjahr."

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 bekräftigt

Die TOM TAILOR GROUP bekräftigt die zum ersten Quartal 2017 angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr vor dem Hintergrund, dass die zu Jahresbeginn getätigten Annahmen weiterhin Bestand haben und dass von einer vergleichbaren Entwicklung des Marktes sowie des RESET Programms auszugehen ist. Demnach geht das Management für das Geschäftsjahr 2017 von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Gleichzeitig erwartet der Vorstand, einen starken Anstieg des berichteten EBITDA gegenüber dem Vorjahr zu erzielen.

KONZERN-KENNZAHLE- Q2 Q2 Veränd. in H1 H1 Veränd. in N in Mio. EUR 2017 2016 Prozent 2017 2016 Prozent Umsatz 227,4 232,4 -2,2 446,3 451,3 -1,1 TOM TAILOR 78,8 72,8 8,3 166,3 160,1 3,9 Wholesale TOM TAILOR Retail 75,4 74,0 2,0 140,2 137,8 1,7 BONITA 73,1 85,6 -14,7 139,7 153,4 -8,9 Rohertrag 135,8 137,3 -1,1 252,0 256,3 -1,7 Rohertragsmarge 59,7 59,1 56,5 56,8 in Prozent EBITDA 21,9 12,5 74,9 30,7 18,9 62,6 EBITDA-Marge in 9,7 5,4 - 6,9 4,2 Prozent EBIT 13,4 0,4 >100 11,8 -5,5 >100 EBIT-Marge in 5,9 0,2 - 2,6 -1,2 - Prozent Periodenergebnis 6,6 -1,9 >100 0,1 -10,7 >100 Ergebnis je Aktie 0,17 -0,10 270,0 -0,04 -0,47 91,5 (in EUR) Cashflow aus der 25,9 14,0 84,9 22,2 -6,0 >100 operativen Geschäftstätig- keit 30.06.2017 31.12.2016 Veränderung in Prozent Bilanzsumme 639,2 695,7 -8,1 Eigenkapital 202,7 162,9 24,4 Eigenkapitalquote (in 31,7 23,4 Prozent) Liquide Mittel 44,8 38,1 17,4 Nettoverschuldung 124,6 194,7 -36,0 Mitarbeiter 6.274 6.789 -7,6

Verkaufsstellen 30.06.2017 30.06.2016 Veränderung

absolut Retail Stores 1.322 1.479 -157 Franchise Stores 197 206 -9 Shop-in-Shops 2.495 3.156 -661 Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 462 TOM TAILOR Filialen sowie 197 Franchise-Geschäfte, 2.439 Shop-in-Shops und rund 7.700 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 860 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Lena Christin Wulfmeyer Senior Manager Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

