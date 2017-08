FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.075 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.102 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.707 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.281 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.648 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.017 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.179 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.213 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.085 EUR

INNA XFRA US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.243 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.375 EUR

G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.367 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.091 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.656 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.064 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.239 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.256 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.145 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.153 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.537 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.375 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.443 EUR

2IE XFRA MX01IE060002 INFRAEST.ENER.NOVA MN 10- 0.116 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.139 EUR

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.136 EUR

3TK XFRA MHY8565N1022 TEEKAY TANKERS DL -,01 0.026 EUR

XYUA XFRA KYG450481083 HENGDELI HLDG.SUB.HD-,005 0.032 EUR

AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.131 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.587 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.347 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.018 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.018 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.090 EUR

NGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.409 EUR