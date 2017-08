Bechtle AG: Bechtle wächst zweistellig bei Umsatz und Ertrag

- Umsatz- und Ergebniswachstum setzt sich im 2. Quartal fort - Unverändert hohes EBT-Margenniveau - Ausblick für das Gesamtjahr positiv

Neckarsulm, 10. August 2017 - Die Bechtle AG konnte das hohe Wachstumstempo vom Jahresstart auch im zweiten Quartal halten. Von April bis Juni 2017 ist der Umsatz um 13,7 % auf 822,2 Mio. EUR gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich mit vergleichbarer Dynamik um 13,2 % auf 36,5 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis (EBT) beträgt 36,2 Mio. EUR, die EBT-Marge liegt mit 4,4 % unverändert auf einem hohen Niveau. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte Bechtle insgesamt 7.909 Mitarbeiter, 581 bzw. 7,9 % mehr als im Vorjahr.

"Bechtle setzte auch im zweiten Quartal den Erfolgskurs fort. Wir liegen im Umsatz und Gewinn zum Halbjahr spürbar über dem Vorjahr. Gleichzeitig investieren wir unverändert konsequent in vielfältige strategische Projekte, die unsere Zukunftsfähigkeit stärken", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Systemhaus & Managed Services wächst auf breiter Front Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte den Umsatz um 13,6 % auf 572,9 Mio. EUR. Das Wachstum war breit getragen von den Ländermärkten Deutschland, Österreich und Schweiz. Umsatzimpulse kamen sowohl aus den Bereichen Anwendungslösungen und Managed Services sowie aus dem klassischen Projektgeschäft. Die Nachfrage der Kunden nach modernen IT-Architekturen und der damit zusammenhängende Beratungsbedarf auf Kundenseite sind ungebrochen hoch. Das Betriebsergebnis kletterte im zweiten Quartal 2017 um 14,2 % auf 24,6 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag mit 4,3 % auf Vorjahresniveau.

IT-E-Commerce mit starker Entwicklung im Inland Im Segment IT-E-Commerce erhöhte sich der Umsatz im 2. Quartal 2017 um 13,9 % auf 249,3 Mio. EUR. Wie bereits im ersten Quartal war das Wachstum im Inland besonders stark. Dort konnte Bechtle um 22,9 % zulegen. Aber auch die ausländischen Handelsgesellschaften steigerten ihre Umsätze zweistellig um 10,4 %. Das EBIT liegt mit 11,9 Mio. EUR um 11,0 % über dem Vorjahreswert von 10,7 Mio. EUR. Die Marge ging leicht von 4,9 % auf 4,8 % zurück.

Investitionen in die Zukunft Investitionen zur Sicherstellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit kennzeichnen das laufende Geschäftsjahr der Bechtle Gruppe. Zum Halbjahr lag das Gesamtvolumen bei 33 Mio. EUR und damit bereits annähernd auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 (39,6 Mio. EUR). Neben Investitionen in Gebäude für weitere Mitarbeiter flossen die Finanzmittel vor allem in strategische Projekte wie die Umsetzung eines digitalen Bechtle Marktplatzes, die Etablierung der Bechtle Clouds-Plattform oder die umfangreiche Modernisierung des Rechenzentrums. Für das Gesamtjahr werden in Summe Investitionen von rund 60 Mio. EUR erwartet.

Jahresprognose bestätigt Unverändert erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigt die im März veröffentlichte Prognose für 2017. "Wir liegen nach dem ersten Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis über dem Zielkorridor unserer Erwartungen für das Gesamtjahr 2017. Wir profitieren dabei von unserer hervorragenden Positionierung als IT-Komplettanbieter, zunehmend auch in den Bereichen Managed und Cloud Services sowie Anwendungslösungen. Nach heutiger Einschätzung gehen wir auch für das zweite Halbjahr von einer Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung von Bechtle aus", so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2017

Vorbemerkung: Seit dem 1. Januar 2017 sind die Aktivitäten der Comsoft-Gesellschaften in den drei Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz dem Segment IT-Systemhaus & Managed Services zugeordnet (vorher IT-E-Commerce). Die Vorjahreszahlen der beiden Segmente sind entsprechend angepasst.

Q2/2017 Q2/2016 +/- H1/2017 H1/2016 +/- Umsatz Tsd. 822.198 723.393 +13,7- 1.625.327 1.428.298 +13,8- EUR % % Inland Tsd. 576.953 503.779 +14,5- 1.127.116 986.621 +14,2- EUR % % Ausland Tsd. 245.245 219.614 +11,7- 498.211 441.677 +12,8- EUR % % IT-Sys- Tsd. 572.862 504.425 +13,6- 1.136.188 995.067 +14,2- temhaus EUR % % IT-E-Com- Tsd. 249.336 218.968 +13,9- 489.139 433.231 +12,9- merce EUR % % EBIT Tsd. 36.504 32.261 +13,2- 68.327 59.217 +15,4- EUR % % IT-Sys- Tsd. 24.578 21.514 +14,2- 47.370 40.014 +18,4- temhaus EUR % % IT-E-Com- Tsd. 11.926 10.747 +11,0- 20.957 19.203 +9,1% merce EUR % EBIT-Mar- % 4,4 4,5 4,2 4,1 ge EBT Tsd. 36.230 32.095 +12,9- 67.705 59.010 +14,7- EUR % % EBT-Mar- % 4,4 4,4 4,2 4,1 ge Ergebnis Tsd. 25.390 22.711 +11,8- 47.488 41.826 +13,5- nach EUR % % Steuern Ergebnis EUR 1,21 1,08 +11,8- 2,26 1,99 +13,5- je Aktie % % Operati- Tsd. -6.329 23.737 -126,- -23.283 5.840 -498,- ver EUR 7% 7% Cashflow Mitarbei- 7.909 7.328 +7,9% ter (zum 30.06.) 30.06.2017 31.12.2016 +/- Liquidität1 Tsd. EUR 82.976 162.781 -49,0% Eigenkapitalquote % 58,5 54,7 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen ***

Die Zwischenmitteilung zum zweiten Quartal 2017 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz

bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com

