Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017

* Konzernergebnis in Höhe von EUR 587 Mio. liegt über den Erwartungen * 12,8% CET1 Ratio (fully loaded) inklusive des einer prüferischen Durchsicht unterzogenen Ergebnisses für das erste Halbjahr 2017 * Weiterer Rückgang der NPL Ratio auf 7,3% bedingt durch weniger NPL-Zuflüsse und durch NPL-Verkäufe * Anhaltend erfreuliche Entwicklung der Risikokosten im gesamten Konzern * Geänderter Ausblick spiegelt positiven Trend bei der Qualität der Aktiva wider * Stabile Nettozinsspanne trotz - vorwiegend in Osteuropa erfolgter - Zinssenkungen * Fortschritt beim Optimierungsprogramm in Polen; Börsegang der Raiffeisen Polbank aufgeschoben * Erfolgreiche Platzierung von zusätzlichem Kernkapital (AT1) in Höhe von EUR 650 Mio. Erfolgsrechnung in EUR 1-6/201- 1-6/2016 pro Q2/2017 Q1/20- Millionen 7 forma 17 Zinsüberschuss 1.588 1.567 792 796 Nettodotierungen zu (76) (403) 4 (80) Kreditrisikovorsorgen Zinsüberschuss nach 1.512 1.164 795 716 Kreditrisikovorsorgen Provisionsüberschuss 842 773 433 409 Handelsergebnis 133 88 69 64 Verwaltungsaufwendungen (1.573) (1.541) (758) (815) Übrige Ergebnisse (99) (51) (26) (73) Ergebnis vor Steuern 849 474 519 330 Ergebnis nach Steuern 656 297 401 255 Konzernergebnis 587 236 367 220

Bilanz in EUR Millionen 30/06/1- 31/03/17 31/12/16 pro

7 forma Eigenkapital 10.234 10.067 9.752 Bilanzsumme 138.603 138.489 134.804 NPL Ratio 7,3% 8,3% 8,7% NPL Coverage Ratio 70,5% 74,0% 75,2% Risikogewichtete Aktiva 69.021 69.864 67.911 (RWA gesamt) Kennzahlen 30/06/1- 31/03/17 31/12/16 pro 7 forma Common Equity Tier 1 Ratio 12,8% 12,2% 12,4% (fully loaded) Common Equity Tier 1 Ratio 12,9% 12,4% 12,7% (transitional) Eigenmittelquote (fully 17,4% 16,8% 17,1% loaded) Eigenmittelquote 17,5% 17,0% 17,4% (transitional) Kennzahlen 1-6/2017 1-6/2016 Q2/2017 Q1/2017 pro forma Nettozinsspanne 2,46% 2,40% 2,43% 2,49% Return on Equity vor Steuern 17,4% 10,5% 21,3% 13,4% Konzern-Return-on-Equity 12,9% 5,6% 16,2% 9,6% Cost/Income Ratio 60,6% 62,4% 58,4% 62,8% Ergebnis je Aktie in EUR 1,79 0,72 1,12 0,67 Ressourcen 30/06/17 31/03/17 31/12/16 pro forma

Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 49.688 50.094 50.203 Geschäftsstellen 2.425 2.500 2.522 Seit Jänner 2017 ist das von der RZB eingebrachte Geschäft in der RBI vollständig enthalten. Die aktuellen RBI-Zahlen beziehen sich auf die verschmolzene Bank; sofern nicht anders angegeben basieren die historischen Pro-forma-Zahlen auf dem fusionierten Institut (Berücksichtigung der Verschmelzung).

Ausblick

Mittelfristig streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von rund 13 Prozent an. Nach einer stabilen Entwicklung gehen wir für die nächsten Jahre von einem durchschnittlichen Kreditwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Wir erwarten, dass die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen 2017 deutlich unter dem Niveau von 2016 (EUR 758 Millionen) bleiben aufgrund hoher Rückflüsse und Erlöse aus Verkäufen notleidender Kredite. Nachdem wir das ursprünglich gesetzte Ziel von rund 8 Prozent frühzeitig erreicht haben, soll die NPL Ratio mittelfristig weiter sinken. Mittelfristig streben wir unverändert eine Cost/Income Ratio von 50 bis 55 Prozent an. Wir peilen mittelfristig unverändert einen Return on Equity vor Steuern von rund 14 Prozent und einen Konzern-Return-on-Equity von rund 11 Prozent an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer Raiffeisen Bank International AG Leiterin Group Investor Relations Am Stadtpark 9 ir@rbinternational.com 1030 Wien, Österreich Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU

Börsen: Auslandsbörse(n) Luxemburg, SIX, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

