Ein ehemaliger Highflyer tut sich schwer. Novo Nordisk ist noch immer einer der größten Insulinlieferanten der Welt, lief jedoch vor zwei Jahren in das Messer der amerikanischen Krankenversorgung hinsichtlich des Kostenersatzes durch die dortigen Krankenkassen. Damit sind die Dänen mit einem Marktwert von etwa 24 Mrd. € umgerechnet weiterhin die interessanteste Übernahmespekulation in diesem sehr anspruchsvollen Geschäftsfeld. Das größte Hindernis liegt in der dänischen Politik, die dies wohl untersagen würden. Ende offen, aber wir bleiben dran.



