Die Korrektur umfasste nur 12 %. Reicht das? Der Zwischengewinn nach unserem letzten Einstieg beträgt etwa 15 %. Wir bauen unsere Position weiter aus. Ein KGV von über 30 ist kein seriöser Messwert. Doch der Ausbau sowohl des Labors als auch des Biopharma-Geschäfts in der Bandbreite der Möglichkeiten ist so umfangreich, dass Sartorius jederzeit in der Lage ist, ein zweistelliges jährliches Wachstum der Umsätze und der Gewinne zu gewährleisten. Zudem sorgen zwei Kern-Aktionäre (teilweise auch aus den USA) dafür, dass diese Strategie fortgesetzt wird. Der Zukauf erfolgt bitte ohne Limit.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 31 vom 3.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info