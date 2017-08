FRANKFURT (Dow Jones)--Hella will die Aktionäre an der guten Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016/17 beteiligen und die Dividende um 19,5 Prozent auf 0,92 Euro je Aktie erhöhen. Grundlage des Vorschlags ist der auf 343 Millionen von 272 Millionen Euro gesteigerte Konzerngewinn in den zwölf Monaten per Ende Mai. Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Autozulieferer mit weiteren Zuwächsen beim Umsatz und Gewinn.

Für 2017/18 erwartet die Hella KGaA Hueck & Co ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum sowie einen Anstieg des bereinigten EBIT von 5 bis 10 Prozent. "Zielgröße für die bereinigte EBIT-Marge sind rund 8 Prozent", so das im MDAX notierte Unternehmen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lief es für Hella angesichts der starken Branchennachfrage gut: Der Umsatz stieg, wie bereits Ende Juli berichtet, um 3,7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf rund 534 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich daher um 0,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent.

