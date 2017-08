First Sensor AG: First Sensor nach sechs Monaten bei Umsatz und Ergebnis auf Kurs / dynamischeres 2. Halbjahr erwartet

DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis First Sensor AG: First Sensor nach sechs Monaten bei Umsatz und Ergebnis auf Kurs / dynamischeres 2. Halbjahr erwartet 10.08.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

First Sensor nach sechs Monaten bei Umsatz und Ergebnis auf Kurs / dynamischeres 2. Halbjahr erwartet

- Umsatz mit 68,9 Mio. und EBIT-Marge mit 4,9 Prozent zum 30. Juni 2017 im Plan

- Auftragseingang und Auftragsbestand stützen dynamischeren Geschäftsverlauf im 2. Halbjahr

- Vorstand bestätigt Prognose für Geschäftsjahr 2017

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen im Wachstumsmarkt Sensorik, hat das erste Halbjahr 2017 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Der Umsatz erreichte im zweiten Quartal 34,6 Mio. Euro (Vorjahresquartal 38,4 Mio. Euro) und damit für das erste Halbjahr insgesamt 68,9 Mio. Euro (Vorjahr 75,9, minus 9,2 Prozent). Der Rückgang wurde durch einen ausgelaufenen Großauftrag im Zielmarkt Mobility sowie durch Produktverschiebungen zweier größerer Kunden im Zielmarkt Medical verursacht. Erwartungsgemäß hatte das niedrigere Umsatzniveau Einfluss auf das Ergebnis. Im Zusammenspiel mit Lagerbereinigungen betrug das Betriebsergebnis (EBIT) im zweiten Quartal 1,6 Mio. Euro, für das erste Halbjahr erreichte es 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro). Das entspricht zur Jahresmitte einer EBIT-Marge von 4,9 Prozent. Nach Steuern verbleibt ein Periodenüberschuss von 2,1 Mio. Euro für das erste Halbjahr (Vorjahr 4,2 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je im Umlauf befindlicher Aktie von 0,19 Euro (Vorjahr 0,38 Euro).

"Unser Geschäft hat sich im ersten Halbjahr 2017 im Rahmen der Planungsprämissen bewegt", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. "Für das zweite Halbjahr erwarten wir einen dynamischeren Geschäftsverlauf, der Auftragseingang im zweiten Quartal bestätigt dies. Deshalb sind wir insgesamt zuversichtlich, unsere Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2017, also einen Umsatz in der Spanne zwischen 140 und 145 Mio. Euro, zu erreichen." Auch hinsichtlich der Profitabilität ist First Sensor optimistisch: "Auch auf einem niedrigeren Umsatzniveau konnten wir unsere Profitabilität weiter verbessern. So ist unsere Rohmarge im ersten Halbjahr auf 52,73% gestiegen (Vorjahr 51,08%). Wir sehen uns daher auch beim Ergebnis auf Kurs und wollen zum Ende des Jahres eine EBIT-Marge zwischen 5 und 6 Prozent zeigen", ergänzt CFO Mathias Gollwitzer.

Zielmärkte Im Zielmarkt Industrial steigerte First Sensor während des ersten Halbjahrs 2017 den Umsatz leicht um 2,7 Prozent auf 36,1 Mio. Euro (Vorjahr 35,2 Mio. Euro). Der Umsatz im Zielmarkt Medical war nach sechs Monaten um 3,5 Mio. Euro auf 12,8 Mio. Euro rückläufig. Hier waren Verschiebungen von Produkteinführungen seitens zwei größerer Kunden ausschlaggebend. Im Zielmarkt Mobility reduzierte sich der Umsatz im Berichtszeitraum um 4,4 Mio. Euro auf 20,0 Mio. Euro. Damit konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits rund 2,5 Mio. Euro des ausgelaufenen Großauftrags kompensiert werden, der im ersten Halbjahr 2016 mit 6,9 Mio. Euro in den Büchern stand.

Auftragseingang und Auftragsbestand Ende des ersten Halbjahres wurde trotz der geringeren Auftragsvolumina in den Märkten Medical und Mobility mit 79,5 Mio. Euro ein fast gleich hoher Auftragseingang wie zum Vorjahreszeitpunkt festgestellt (80,2 Mio. Euro), obwohl die Buchungspraxis beim Auftragseingang angepasst wurde. Es wird nicht mehr das gesamte Volumen von Rahmenverträgen eingebucht, sondern jeweils nur die Abrufe aus diesen Verträgen. Der Auftragsbestand zum Halbjahr beträgt 90,7 Mio. Euro, rund 10,5 Mio. Euro niedriger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill) steigt zum Halbjahr auf 1,15 (Vorjahr 1,06) und damit auf den zweithöchsten Wert der letzten acht Quartale. Bilanz und Cashflow Die Bilanzsumme blieb seit dem Stichtag mit 153,1 Mio. Euro (31.12.2016: 154,0 Mio. Euro) nahezu unverändert. Die Summe der Investitionen überstieg die Summe der planmäßigen Abschreibungen, sodass sich die langfristigen Vermögenswerte gegenüber dem Stichtag von 82,1 auf 82,9 Mio. Euro leicht erhöhten. Auswirkungen hatte das vergleichsweise hohe Investitionsniveau auch auf der Seite der kurzfristigen Vermögenswerte. Hier reduzierten sich die liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Mio. Euro auf 19,3 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung erhöhte sich entsprechend um 3,6 Mio. Euro auf 28,0 Mio. Euro. Auf der Passivseite stieg das Eigenkapital von 77,5 auf 79,4 Mio. Euro aufgrund des Bilanzgewinns des ersten Halbjahres 2017. Die Eigenkapitalquote stieg von 50,3 Prozent auf 51,8 Prozent.

Der Anstieg des Working Capital und das niedrigere operative Ergebnis führten auch dazu, dass sich der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahresniveau auf 1,8 Mio. Euro halbierte. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stieg im ersten Halbjahr deutlich und erreichte -5,0 Mio. Euro, eine Größenordnung, mit der auch für das zweite Halbjahr gerechnet wird. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet wieder lediglich Regeltilgungen. Das hohe Investitionsniveau ist auch ursächlich dafür, dass der Free Cashflow für das erste Halbjahr 2017 mit -3,2 Mio. Euro negativ ist (Vorjahr +1,5 Mio. Euro).

Mitarbeiter Zum 30. Juni 2017 waren in der First Sensor-Gruppe insgesamt 784 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz pro Mitarbeiter von 95,9 auf 87,9 Mio. Euro um 8,3 Prozent, während der Umsatz sich in diesem Zeitraum um 9,2 Prozent reduzierte.

Ausblick Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG, sieht die Unternehmensgruppe operativ auf dem richtigen Weg: "Vertriebsseitig haben wir unser Sales-Team verstärkt und in den vergangenen Monaten bereits weitere langfristige Rahmenverträge abgeschlossen. Mit ihnen werden wir weit über das Jahr 2018 hinaus unsere strategische Wettbewerbsposition in allen drei Zielmärkten ausbauen." Darüber hinaus werden die Stellschrauben für die operative Exzellenz weiter justiert. "Der Grundstein für diese Projekte wurde 2016 gelegt. Hier sehen wir große Fortschritte und gehen diesen Weg mit Aktivitäten zur Senkung von Durchlaufzeiten und zur Sicherstellung unserer Liefertreue konsequent weiter."

Zu den weiteren Perspektiven des laufenden Geschäftsjahrs sagt Dr. Mathias Gollwitzer, CFO der First Sensor AG: "Wir erwarten für das zweite Halbjahr einen dynamischeren Geschäftsverlauf. Der Auftragseingang im zweiten Quartal in Höhe von 44,4 Mio. Euro und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,15 zum 30. Juni 2017 bestätigen dies." Der Vorstand bekräftigt daher seine Prognose, wonach der Umsatz 2017 eine Größenordnung von 140 bis 145 Mio. Euro erreichen sollte, während die EBIT-Marge im Bereich von 5 bis 6 Prozent erwartet wird. Er ist überzeugt, dass First Sensor auf einem guten Weg ist und strebt weiterhin ein durchschnittliches Wachstum von mittelfristig rund zehn Prozent und eine schrittweise Erhöhung der EBIT-Marge auf zehn Prozent an.

Der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 steht im Internet im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Die Ergebnisse werden heute um 10:00 Uhr im Rahmen einer Live-Präsentation erläutert. Diese Präsentation steht im Anschluss als Webcast zur Verfügung. http://firstsensor100817-live.audio-webcast.com

Kennzahlen auf einen Blick*

in Mio. EUR, sofern nicht Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 anders angegeben 2016 2016 2016 2016 2017 2017 Umsatz 37,5 38,4 38,8 35,4 34,3 34,6 Industrial 16,9 18,3 18,6 18,7 17,8 18,3 Medical 7,2 9,1 7,8 6,6 6,4 6,4 Mobility 13,4 11,0 12,4 10,1 10,1 9,9 EBITDA 4,5 5,5 5,4 4,0 4,0 3,8 EBITDA Marge (%) bezogen 12,1 14,4 13,5 11,2 11,7 11,0 auf Gesamtleistung EBIT 2,2 3,2 2,9 1,6 1,8 1,6 EBIT Marge (%) bezogen 6,0 8,4 7,4 4,4 5,1 4,6 auf Gesamtleistung Periodenergebnis 1,7 2,4 1,7 0,2 1,2 0,8 Ergebnis je Aktie (EUR) 0,16 0,22 0,16 0,02 0,13 0,08 Operativer Cashflow 3,4 0,2 5,2 7,2 -0,2 2,0 Free-Cashflow 2,5 -1,0 3,5 5,1 -2,5 -0,7 Bilanzsumme 154,3 152,9 154,6 154,0 154,6 153,1 Eigenkapital 72,8 75,2 76,8 77,5 78,7 79,4 Eigenkapitalquote (%) 47,2 49,2 49,7 50,3 50,9 51,8 Nettoverschuldung 31,0 32,1 29,4 24,4 27,3 28,0 Working Capital 38,3 39,4 40,0 35,7 38,3 38,8 ROCE (%) 1,8 4,5 6,9 8,5 1,5 1,3 Auftragseingang 31,4 48,2 24,0 28,7 35,1 44,4 Auftragsbestand 84,4 101,2 77,3 82,2 88,9 90,7 Book-to-Bill-Ratio 0,8 1,3 0,6 0,8 1,0 1,28 Mitarbeiter (per 30. Juni 783 792 796 804 783 784 2017) Umsatz pro Mitarbeiter in 48,0 48,5 48,8 44,0 43,9 44,1 TEUR

Aktienanzahl in Tausend 10.167 10.171 10.172 10.208 10.211 10.211 *Rundungsdifferenzen können entstehen.

Termine

Q3-Mitteilung 2017 Die Konzern-Quartalsmitteilung zum 30.09.2017 wird am 9. November 2017 veröffentlicht.

Eigenkapitalforum 2017 First Sensor wird am 27. und 28. November in Frankfurt am Main für Gespräche zur Verfügung stehen.

Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause

12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-571

10.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

600385 10.08.2017

ISIN DE0007201907

AXC0084 2017-08-10/08:00