IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. ("Marapharm") kündigt Verlegung und Zentralisierung der Verwaltung für das US-Geschäft in Las Vegas (Nevada) an

Marapharm Ventures Inc. ("Marapharm") kündigt Verlegung und Zentralisierung der Verwaltung für das US-Geschäft in Las Vegas (Nevada) an

Pressemeldung- 10. August 2017 Kelowna, BC

Marapharm freut sich, bekannt zu geben, dass es die Verwaltung und Unternehmensführung nach Las Vegas (Nevada) verlegt, um der rasant wachsenden Operationsbasis in den Vereinigten Staaten näher zu sein.

Die Zentralisierung unserer US-Büros war von Anfang an unser Plan und es ist spannend, uns in einer solch lebendigen und freundlichen Stadt niederzulassen. Las Vegas ist strategisch günstig gelegen, um zu den Marapharm-Betrieben in Nevada, Kalifornien, Washington und im Ausland zu reisen. Las Vegas bietet ein umfassendes Personalangebot in den Bereichen, in denen wir nach Mitarbeitern suchen: Unternehmensführung, Finanzen und Marketing, sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.

Dieser Umzug wird auch ein Impuls für lokales Wachstum sein, da Marapharm zur Besetzung des neuen Firmensitzes und der Betriebsstandorte in ganz Nordamerika eine Personalvermittlungsagentur in Las Vegas verpflichten wird. Marapharm hat auch einen lokalen Immobilienmakler mit der Suche nach geeigneten Büroräumen betraut. Am Unternehmensstandort in Las Vegas sollen 10 neue Managementstellen und Hunderte anderer Arbeitsplätze für den Cannabisbetrieb geschaffen werden, u.a. für Techniker, Züchter, Wissenschaftler und Verarbeiter.

Der Schwerpunkt des Hauptsitzes von Marapharm in Kanada wird weiter auf Akquisitionen, die Tochtergesellschaft Maragold, Investitionen sowie Fragen der Compliance und Unternehmensführung gerichtet sein.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info@marapharm.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40589 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40589&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56575 M1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA56575M1086

AXC0088 2017-08-10/08:02