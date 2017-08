Business UC-One®-App von Broadsoft als eine von sieben Enterprise Group Messaging-Lösungen ausgezeichnet

GAITHERSBURG, Maryland (USA), 2017-08-10 (GLOBE NEWSWIRE) --BroadSoft, Inc. (https://www.broadsoft.com/) (NASDAQ:BSFT), ein weltweiter Marktführer im Bereich von Nebenstellenanlagen in der Clod und Unified Communication sowie Lösungsanbieter in den Bereichen Teamarbeit und "Contact Center as a Service" (CCaaS), gab heute bekannt, dass die BroadSoft Business UC-One (https://www.broadsoft.com/uc-one-unified-communications)®-Anwendung für das dritte Quartal 2017 in die Constellation ShortList (https://www.constellationr.com/shortlist) für Enterprise Group Messaging-Lösungen aufgenommen wurde. Die Constellation ShortList umfasst Hersteller in unterschiedlichen Kategorien des Marktes, die für Erstanwender relevant sind. Die Erwähnung auf der Liste verdeutlicht, dass BroadSoft ein führender Anbieter von Messaging-Tools am Markt ist und Einfluss darauf hat, wie Berufstätige am Arbeitsplatz kommunizieren möchten.

"Wir sind sehr erfreut, dass die UC-One-Anwendung von Constellation erneut als führendes Produkt der Enterprise-Messaging-Branche gewürdigt wurde", sagte Taher Behbehani, Chief Digital und Marketing Officer bei BroadSoft. "Angesichts eines sich immer weiter verändernden Arbeitsumfelds sind wir der Ansicht, dass unser BroadSoft Business-Portfolio mit Lösungen in den Bereichen Cloud Communications und Teamarbeit unseren Kunden weiterhin höhere Produktivität verschafft, da sich ihre Mitarbeiter über Kanäle hinweg miteinander verbinden, kommunizieren und zusammenarbeiten."

Constellation rät Führungskräften und Teams, zur Transformation des Geschäftsmodells bahnbrechende Technologien einzusetzen. Produkte und Dienste, die auf die Constellation ShortList gesetzt werden, erfüllen die Schwellenwertkriterien für die jeweilige Kategorie, die von Constellation Research anhand von Kundenbefragungen, Gesprächen mit Partnern, Referenzen von Kunden, Auswahlprojekten von Herstellern, Marktanteils- und interne Analysen festgelegt werden. Die Constellation ShortList wird regelmäßig aktualisiert, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

"Das richtige Timing, die richtigen Teams und die passende Technologie sind die drei "Ts" für digitale Geschäftsmodelle, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten", sagte R "Ray" Wang, Vorsitzender und Gründer von Constellation Research. "Jede Constellation ShortList wird von unseren Analysten anhand von Recherchen erstellt und ermöglicht es Erstanwendern, die für sie passenden Technologien zu finden, um erfolgreiche und wettbewerbsfähige Programme zu entwerfen."

UC-One ist eine Anwendung aus dem BroadSoft Business-Portfolio, die integrierte Geschäftstelefondienste, Messaging sowie Präsenz-, Audio- und Videokonferenzen, gemeinsame Bildschirmnutzung, File-Sharing, virtuelle Meeting-Rooms und vieles mehr bietet. Die Lösung besteht aus moderner "Mobile-First" Unified Communication in der Cloud für Unternehmen aller Größen. Benutzer können unabhängig von Standort oder Gerät mit Kollegen, Partnern und Kunden kommunizieren und zusammenarbeiten. BroadSoft Business (https://www.broadsoft.com/broadsoft-business-applications)ist ein vollintegriertes Portfolio von Enterprise-fähigen Cloud-, Unified-Communications-, Teamarbeits- und Contact-Center-Anwendungen, die in der Cloud bereitgestellt werden.

Hier (https://www.broadsoft.com/uc-one-unified-communications) finden Sie weitere Informationen über Lösungen in den Bereichen BroadSoft UC-One, Unified Communication und Teamarbeit.

Über BroadSoft

BroadSoft ist der technologische Innovator für Lösungen in den Bereichen Cloud-Nebenstellenanlagen, Unified Communication, Teamarbeit und Contact Center für Unternehmen und Serviceanbieter in 80 Ländern. Wir sind in Bezug auf die Marktanteile mit unserer offenen, mobilen und sicheren Plattform führend auf dem Gebiet der cloudbasierten Unified Communications. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine bahnbrechende Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com (http://www.broadsoft.com/).

Twitter (https://twitter.com/BroadSoftNews?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/broadsoft) | BroadSoft Blog (https://www.broadsoft.com/blog)

Haftungsausschluss

Constellation Research unterstützt die Lösungen oder Dienstleistungen, die von ihnen gelistet werden, nicht finanziell.

Über Constellation Research

Constellation Research ist ein preisgekröntes, strategisches, beratend tätiges und futuristisches Research-Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley. Die Analysten von Constellation dienen als Innovationsberater für Führungskräfte und Global 2000-Unternehmen, damit diese die Herausforderungen bei der Transformation des Geschäftsmodells meistern können. Im Gegensatz zu traditionellen Analystenfirmen arbeitet Constellation eng mit Lösungsanbietern, Partnern und seinem Constellation Executive Network (https://www.constellationr.com/cen) aus innovativen Buy-Side-Unternehmen, Top-Führungskräften und dem Verwaltungsrat zusammen, um bei bahnbrechenden Technologien und der Analyseabdeckung an führender Stelle mitzuwirken. Das Ziel besteht darin, die Kunden mit dem zu versorgen, was sie zum Erreichen ihrer Geschäftsergebnisse benötigen.

HYPERLINK "https://www.constellationr.com/cen" Constellation Executive Network

Weitere Informationen zu Constellation Research finden Sie unter www.ConstellationR.com (http://www.constellationr.com/).

