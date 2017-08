Der börsennotierte Modekonzern schreibt im ersten Halbjahr 2017 einen kleinen Gewinn. Der radikale Sparkurs der Hamburger zahlt sich offenbar aus. Inzwischen denkt Chef Heiko Schäfer sogar wieder über neue Ausgaben nach.

Der kriselnde Hamburger Modekonzern Tom Tailor hat im ersten Halbjahr 2017 die Wende knapp geschafft. Unter dem Strich steht ein Mini-Plus von rund 100.000 Euro - nach fast elf Millionen Euro Verlust im Vorjahr. Der Konzern sieht sich bei seinem Umbauprogramm damit auf einem guten Weg.

Tom Tailor war in den vergangenen zwei Jahren in die Krise geraten. Wesentlich hatte die Übernahme der Modemarke Bonita im Jahr 2012 dazu beigetragen. Das Label für ein älteres Publikum erfüllte die Erwartungen nicht. Vorstandschef Dieter Holzer, der Tom Tailor 2010 an die Börse geführt hatte, musste gehen. Nachfolger Heiko Schäfer verordnete dem Konzern einen Neustart, der unter anderem Einsparungen in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren vorsieht.

"Das, was wir versprochen haben, haben wir auch geliefert", sagte Finanzchef Thomas Dressendörfer dem Handelsblatt zur Zahlenvorlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...