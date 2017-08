Der Immobilienkonzern Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) untermauerte am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen die bereits angekündigte Zieldividende von 0,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,03 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,11 Prozent. In diesem Jahr wurde die Dividende von 0,25 Euro je Aktie im Vorjahr ...

