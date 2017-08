Arbon (ots) -



Arbon, 10. August 2017 - Der Konzernumsatz der Arbonia Gruppe

wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36 % auf CHF 624.4 Mio.

(Vorjahr CHF 459.0 Mio.). Das organische Wachstum, d.h. ohne die

Beiträge der Looser und Koralle Gruppen, belief sich auf -1.8%. Das

EBITDA erhöhte sich von CHF 27.3 Mio. im Vorjahr auf CHF 44.6 Mio.,

respektive bereinigt um Sondereffekte von CHF 23.3 Mio. auf CHF 45.9

Mio. Das EBIT verbesserte sich gegenüber der Vorjahresperiode und

stieg auf CHF 12.6 Mio. bzw. bereinigt auf CHF 13.2 Mio. (Vorjahr CHF

5.7 Mio. bzw. bereinigt CHF 4.2 Mio.). Die Arbonia erzielte mit den

fortzuführenden Geschäftsbereichen ein positives Unternehmensergebnis

nach Steuern im Umfang von CHF 5.4 Mio. bzw. CHF 6.2 Mio. ohne

Sondereffekte (Vorjahr: CHF -3.5 Mio. respektive bereinigt CHF -5.3

Mio.).



Die positive Entwicklung der Arbonia im ersten Halbjahr 2017 wurde

massgeblich durch die Ende 2016 übernommenen Gesellschaften der

Looser Gruppe - Prüm, Garant und Invado - sowie die seit Oktober 2016

konsolidierte Koralle Gruppe beeinflusst. Die Ergebnisse bestätigen

die Richtigkeit des in 2015 eingeleiteten dreijährigen

Restrukturierungs- und Repositionierungsprozesses.



Die finanziellen Kennzahlen der Arbonia Gruppe haben sich

gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2016 weiter verbessert. Die

Eigenkapitalquote nahm im Vergleich zum Jahresende 2016 von 47.9 %

auf 49.0% zu. Die Entwicklung der Nettoverschuldung war Ende Jahr

2016 massgeblich durch die Finanzierung der Looser Übernahme

beeinflusst. Im Vergleich dazu reduzierte sie sich von CHF 225.1 Mio.

auf CHF 175.0 Mio.



Allgemeines Marktumfeld



Der Geschäftsgang der Arbonia wurde im ersten Halbjahr 2017

unterstützt durch eine weiterhin gute Baukonjunktur in Deutschland,

aber auch in den aufstrebenden osteuropäischen Märkten Polen,

Slowakei und Tschechien. Wachstum verzeichnete hauptsächlich das

Marktsegment für Wohnungsneubauten, dies insbesondere in Deutschland.

Durch die weitere Zuwanderung von gut ausgebildeten EU-Bürgern sind

die Aussichten für dieses Segment auf mehrere Jahre hinaus intakt. Da

Kapazitäten bei den Bauhandwerkern nach wie vor fehlen, kann das

Marktpotenzial im laufenden Jahr in Deutschland nicht ausgeschöpft

werden: Eine erhebliche Zahl von genehmigten Projekten wird erst in

den kommenden Jahren umgesetzt.



Die Baubranche im Heimatmarkt Schweiz stand im ersten Halbjahr

2017, wesentlich bedingt durch den starken Schweizer Franken,

unverändert unter hohem Wettbewerbsdruck. Die für die Arbonia

wichtigen Segmente bewegten sich aus diesem Grund weiterhin nur

seitwärts.



Die Abhängigkeit von der Schweiz, dem bisher wichtigsten Markt der

Arbonia, konnte durch die Übernahme der Looser-Gesellschaften

deutlich verringert werden. Der grösste Markt ist nun Deutschland,

gefolgt von der Schweiz, Polen sowie Slowakei und Tschechien. In

diesen Kernmärkten erzielte die Arbonia im ersten Halbjahr 2017 rund

80% aller Umsätze.



Entwicklung der Divisionen



Die Division Gebäudetechnik lag im ersten Halbjahr 2017 mit einem

Umsatz von CHF 259.1 Mio. um 11.5% über dem Vorjahreswert.

Akquisitions- und währungsbereinigt konnte der Umsatz um 2.2%

gesteigert werden (Vorjahr: CHF 232.4 Mio.). Das um Sondereffekte

bereinigte EBITDA stieg von CHF 24.9 Mio. im Vorjahr auf CHF 25.3

Mio. Die Division wies ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT von CHF

16.1 Mio. aus (Vorjahr: CHF 16.0 Mio.). Die zum Teil deutlichen

Erhöhungen der Materialkosten von Stahl, Stahlrohren und Aluminium

belasteten die Ergebnismargen der Division. Sie erforderten

Massnahmen, die sich teilweise erst im zweiten Halbjahr 2017

auswirken werden.



Die Business Unit Heiztechnik schloss im ersten Halbjahr 2017 die

Verlagerung der Sonderheizkörper-Produktion ins tschechische Stribro

erfolgreich ab. Das CHF 25 Mio. schwere Investitionsprogramm zur

Kapazitäts- und Produktivitätssteigerung am Standort Plattling (D)

dürfte im nächsten Jahr abgeschlossen sein.



Die im Rahmen der Koralle-Akquisition gestartete Konzentration der

Produktionsaktivitäten der Business Unit Sanitär verläuft plangemäss

und wird voraussichtlich Ende Jahr abgeschlossen sein. Die neue

Fertigungs- und Lagerhalle wird termingerecht im Herbst 2017 in

Betrieb genommen.



Die Business Unit Klima- und Lüftungstechnik erfreute sich über

die nahezu gesamte Produktpalette hinweg eines positiven

Geschäftsgangs. Darüber hinaus wird in den kommenden Monaten das neue

Produktprogramm der kontrollierten Wohnraumlüftung von Sabiana

zusätzliches Wachstum generieren.



Die Division Fenster erzielte im ersten Halbjahr 2017 mit CHF

142.2 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen um 6.1% tieferen

Umsatz (Vorjahr: CHF 151.4 Mio.). Im Gegensatz dazu konnte der

Auftragseingang gegenüber Vorjahr aber gesteigert und der

Kundenauftragsbestand entsprechend aufgebaut werden. Für das

Gesamtjahr rechnet die Division mit einem Umsatz leicht unter

Vorjahr. Das EBITDA ohne Sondereffekte verbesserte sich auf CHF -0.4

Mio. (Vorjahr: CHF -1.5 Mio.), das EBIT ohne Sondereffekte auf CHF

-7.1 Mio. (Vorjahr: CHF -8.6 Mio.). Auch diese Division sah sich

Preissteigerungen bei fast allen Materialien ausgesetzt. Zudem

befindet sich die Division weiterhin in einem tiefgreifenden

Umbauprozess mit Produktionsverlagerungen und dem Hochfahren der

Fertigungsstrassen. Saisonal bedingt und infolge der positiven

Auftragseingangsentwicklung ist mit einem wesentlich besseren zweiten

Halbjahr zu rechnen.



Die aus der Schweiz in die Slowakei verlagerte

Kunststoff-Fensterproduktion konnte im ersten Halbjahr

Produktivitätsfortschritte erzielen, womit der Schweizer Markt

vollständig mit Kunststoff-Fenstern aus Pravenec (SK) versorgt werden

kann. Die im Werk integrierte, vollautomatisierte Isolierglaslinie,

das Glaslager mit automati-sierter Beschickung der Zuschnittanlage

sowie die Glassortieranlage werden wie geplant Ende Jahr in Betrieb

genommen. Die komplexe Verlagerung der

Holz/Aluminium-Fensterproduktion aus Altstätten (CH) nach

Ostdeutschland ist wie geplant für das zweite Halbjahr 2017

vorgesehen.



Das Geschäft der Division Türen war im ersten Halbjahr 2017 von

der operativen und finanziellen Integration der Looser-Gesellschaften

geprägt. Die Division konnte ihren Umsatz von CHF 75.1 Mio. im

Vorjahr auf CHF 193.8 Mio. steigern, bereinigt um Währungs- und

Akquisitionseffekte lag allerdings ein Rückgang um 5.9% vor. Das

EBITDA verbesserte sich akquisitionsbedingt gegenüber Vorjahr (CHF

3.1 Mio.) auf CHF 20.1 Mio., das EBIT von CHF 1.6 Mio. auf CHF 8.6

Mio.



Die Division Türen wurde mit der Übernahme von Looser Ende 2016

einem strategisch bedeutenden Wandel unterzogen. Die Transaktion

brachte nicht nur einen Wachstumsschub, sondern auch eine optimale

Ergänzung der Produktpalette, eine geografische Ausweitung sowie neue

Chancen der Markterschliessung.



Die Business Unit Profilsysteme setzte im ersten Halbjahr 2017 die

Anstrengungen fort, mit Kosteneinsparungen die Profitabilität zu

steigern, und erzielte Erfolge. Ebenso wurde die

Sortimentsbereinigung fortgesetzt und die Entwicklung neuer,

marktgerechter Produkte vorangetrieben.



Die Division Industriedienstleistungen erzielte im ersten Halbjahr

2017 einen Umsatz von CHF 29.3 Mio. Das EBITDA kam auf CHF 6.9 Mio.

und das EBIT auf CHF 2.6 Mio. zu liegen. Am 3. Juli 2017 kündigte die

Arbonia öffentlich an, dass sie einen Verkauf der Division

Industriedienstleistungen prüfen werde.



Ausblick



Die stabilen Halbjahreszahlen sowie der Blick auf die Auftragslage

der Divisionen lassen die Arbonia optimistisch bezüglich den Zielen

auf das Gesamtjahr 2017 blicken: Inklusive der Condecta Gruppe

rechnet sie nach wie vor mit einem Nettoumsatz in der Grössenordnung

von CHF 1.3 Mrd. und einem EBITDA von >CHF 110 Mio. Die

Eigenkapitalquote dürfte Ende 2017 etwa bei 50% liegen. Bei einem

Verkauf der Condecta Gruppe im laufenden Geschäftsjahr wird die

Nettoverschuldung unter CHF 100 Mio. zu liegen kommen.



Die Arbonia sieht sich strategisch wie auch finanziell auf dem

richtigen Weg, die Ziele für 2018 zu erreichen: einen Nettoumsatz von

rund CHF 1.4 Mrd. und ein EBITDA von rund CHF 150 Mio. Zu bedenken

ist, dass der mögliche Verkauf der Condecta Gruppe dazu führen

dürfte, dass sich das EBITDA in der Grössenordnung von CHF 15 - 20

Mio. reduzieren wird.



Weiterhin strebt die Arbonia an, spätestens ab 2019 einen

nachhaltig positiven Free Cashflow generieren zu können und wieder

eine Dividende auszuschütten.



Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com