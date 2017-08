SEVEN PRINCIPLES AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2017 und

PRESSEMITTEILUNG

SEVEN PRINCIPLES AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2017 und verlängert den Vertrag seines Vorstands um fünf Jahre

- Konzernumsatz steigt im 1. Halbjahr 2017 um 8,8 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2016

- Konzernergebnis deutlich verbessert auf -707 TEuro (-1.846 TEuro im 1. Halbjahr 2016)

- Verstärkte vertriebliche Ausrichtung auf den Mittelstand - Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt

Köln, 10. August 2017. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, hat sich im 1. Halbjahr 2017 entsprechend der eigenen Planung entwickelt. Der Konzernumsatz lag im 1. Halbjahr 2017 mit 43,8 Mio. Euro um 8,8 Prozent über dem Vorjahreswert von 40,3 Mio. Euro. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich deutlich auf -109 TEuro im Vergleich zu -883 TEuro im 1. Halbjahr 2016. Nach -1.846 TEuro im 1. Halbjahr 2016 reduzierte sich der Jahresfehlbetrag des Konzerns in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf -707 TEuro.

Die Geschäftsentwicklung war maßgeblich geprägt durch die Gewinnung von wichtigen Projektaufträgen sowie durch die verstärkte Adressierung von mittelständischen Unternehmen. Im ersten Halbjahr konnten 16 Neukunden gewonnen und mehrjährige Projekte abgeschlossen werden.

Für das Gesamtjahr 2017 gibt SEVEN PRINCIPLES eine Umsatzprognose von 85 - 90 Mio. Euro. Im Jahresverlauf verfolgt das Unternehmen weiterhin die Rückkehr zur Profitabilität.

Der Bericht zum 1. Halbjahr 2017 des SEVEN PRINCIPLES-Konzerns steht auf der Website www.7p-group.com im Investor Relations-Bereich zum Download zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG hat außerdem die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Joseph Kronfli (55) um weitere fünf Jahre beschlossen und sichert damit die Kontinuität in der Unternehmensführung.

Über SEVEN PRINCIPLES

Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) bietet innovative IT Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Als Partner für Großkunden und mittelständische Unternehmen setzt 7P den Fokus auf die Branchen Telecommunication, Automotive, Energy sowie Travel, Transport & Logistics. Auf Basis jahrelanger Erfahrung mit Wurzeln im Telekommunikationsumfeld verfügt 7P über ein umfassendes Leistungsspektrum, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Prozess- und Architekturberatung bis zu Managed Services abdeckt. Insbesondere verfügt das Unternehmen über Know-how in aktuellen Themen wie BI/Big Data, Cloud, Security sowie agile Software-entwicklung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und zahlreichen Niederlassungen in ganz Deutschland beschäftigt über 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.7p-group.com

Pressekontakt: SEVEN PRINCIPLES AG Barbara Faber Telefon: 0221-92007-36 ir@7p-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG Erna-Scheffler-Str. 1a 51103 Köln Deutschland Telefon: 0221/ 92 00 7-0 Fax: - E-Mail: info@7p-group.com Internet: www.7p-group.com ISIN: DE000A2AAA75 WKN: A2AAA7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

