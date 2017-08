Eine große Frage, die Valeant Pharmaceuticals (WKN:A1C6JH) zu beantworten hatte, als das Unternehmen seinen zweiten Quartalsbericht vorlegte, war diese: Wie bedeutsam war der Verlust der Exklusivität verschiedener Medikamente? Der Medikamentenhersteller hob vor drei Monaten den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 an und zeigte somit, dass der Einfluss geringer ist als zunächst befürchtet.



Valeant beantwortete diese Frage, vor der Marktöffnung am Dienstag als es seine Quartalsergebnisse vorlegte. Im Vordergrund stand jedoch der Schuldenabbau. Hier sind die wichtigsten Punkte aus dem Bericht von Valeant.

Ergebnisse von Valeant: die nackten Zahlen



Datenquelle: Valeant.

Was ist dieses Quartal mit Valeant passiert?

Valeants Umsatz sank im zweiten Quartal. Der ...

