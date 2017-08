Die Mitgliedschaft bietet Händlern Zugang zu neuen preisgekrönten, datengetrieben Omnikanal-Zahlungslösungen und hochmoderner Industrieforschung.

Amsterdam, Niederlande - 10. August 2017 - Acapture, ein globales datengetriebenes, grenzübergreifendes PSP-Unternehmen, ist seit Kurzem Mitglied des Merchant Risk Council (MRC). Damit schließt es sich 450 anderen Unternehmen aus 30 Ländern an, die sich der Verbesserung ihrer E-Commerce-Zahlungsvorgänge und der Förderung von Risikomanagementbemühungen verpflichtet haben.

Die MRC-Mitgliedschaft ist ein wichtiger Schritt für Acapture und zeigt seine Bemühungen im Rahmen der Entwicklung und Verbesserung von Zahlungslösungen, die die Bedürfnisse und Anforderungen der Händler von heute erfüllen. Der gemeinsame Nenner dieser Gemeinschaft ist der Wille, den Handel sicher und profitabel zu machen. Dies bietet Acapture über die Chance, die größten Betrugs- und Risikoprobleme, mit denen Händler konfrontiert sind, kennenzulernen und besser zu verstehen.

Durch den Beitritt von Acapture zur MRC-Gemeinschaft haben die anderen Mitglieder Zugang zu Acaptures datengetriebenen Zahlungslösungen, die darauf ausgelegt sind, höhere Einnahmen zu erzielen. Möglich ist dies durch verbesserte Autorisierungsraten, Betrugseinschränkung, Checkout-Erfahrung und Customer Journey-Einblicke mithilfe der Datenwissenschaft. Neben diesen preisgekrönten Zahlungslösungen (https://www.acapture.com/payvision-wins-mpe-best-psp-award-thanks-to-acaptures-omnichannel-plaform/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=aw17) profitieren MRC-Händler außerdem von den hochaktuellen Forschungsergebnissen zu wichtigsten Handelsthemen, die Acapture regelmäßig veröffentlicht.

"Wir freuen uns, jetzt Mitglied des MRC zu sein", sagt Cheng Liem Li, CCO von Acapture, "durch den Beitritt zu dieser großartigen Gemeinschaft arbeiten wir mit Kollegen und Händlern zusammen, um unsere faszinierende Branche zu fördern. Dies hilft uns bei unserem unser Engagement, innovative, personalisierte maschinelle Lernprodukte bereitzustellen, die in unterschiedlichen E-Commerce-Geschäftsmodellen eingesetzt werden können.

Die neuesten Forschungsberichte von Acapture über unterschiedliche E-Commerce-Vertikalen, zukünftige Trends bezüglich des Verbraucherverhaltens, regulatorische Veränderungen oder Technologieentwicklungen im Handelssektor sind auf acapture.com (https://www.acapture.com/white-papers/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=mrcpr) abrufbar.

Über Acapture

Acapture (https://www.acapture.com/) ist ein Tochterunternehmen von Payvision, eines der weltweit am schnellsten wachsenden globalen Karten-Acquiring-Netzwerke. Acapture wurde von der Holländischen Zentralbank als Zahlungsinstitution lizenziert, maximiert gemeinsam mit Payvision die Umsätze der Händler und hilft ihnen, das globale Wachstum ihres Unternehmens zu fördern. Möglich ist dies über eine komplett datengetriebene grenzübergreifende Zahlungslösung, die Zahlungen auf allen Ebenen verwalten kann, vom Checkout über die Zahlung bis zur Abrechnung.

Zusammen mit dem Mutterunternehmen Payvision (http://www.payvision.com/) wurde Acapture 2017 bei den MPE Awards in Berlin als bestes PSP-Unternehmen (https://www.acapture.com/payvision-wins-mpe-best-psp-award-thanks-to-acaptures-omnichannel-plaform/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=aw17), welches sich auf die Umsatzmaximierung für Händler und Marktplätze mit internationalen Ambitionen spezialisiert hat. Das Acapture-System umfasst SlicePay für die vereinfachte Mittelvergabe an verschiedene Parteien aus einer einzelnen Transaktion, Data Science-Management für verbesserte Autorisierungsraten, eine eintägige Integration über eine RESTful API, flexible und konsolidierte Berichterstattung, optimierter Abstimmungsprozess, globales Karten-Acquiring und ermöglicht den Umgang mit mehr als 80 der beliebtesten alternativen Zahlungsmethoden mit über 160 Währungen.

Weitere Information über Acapture besuchen Sie unter www.acapture.com (http://www.acapture.com/) und folgen Sie uns auf Twitter @Acapture_Global (https://twitter.com/Acapture_Global), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/acapture), Facebook (https://www.facebook.com/acapture.global/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS0aOvBKfJjLOah-i44gQaA) und Corporate blog (https://www.acapture.com/blog/).

Über MRC

Der Merchant Risk Council (https://www.merchantriskcouncil.org/) ist der weltweit führende Wirtschaftsverband für Experten in den Bereichen Betrug und Zahlungsvorgänge im E-Commerce. Der Verband wurde im Jahr 2000 von einer kleinen Händlergruppe führender Verbrauchermarken gegründet. Das gemeinsame Ziel bestand darin, die Zahlungsvorgänge im E-Commerce zu verbessern und gleichzeitig die Bemühungen ihrer Unternehmen im Bereich Risikomanagement zu fördern. Seit 2010 sind auch europäische Unternehmen im MRC vertreten und derzeit unterstützt der Verband mehr als 450 Mitgliedsunternehmen in mehr als 30 Ländern.

