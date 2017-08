Bad Marienberg - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) gibt den Abschluss eines Mietvertrags für das Gebäude in der Goldsteinstraße 114, Frankfurt bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue Mieter, die PORR Deutschland GmbH, wird rund 2.300 qm Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, beginnt am 1. März 2018 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 278.

