Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das Ergebnis sehe wegen der Einmaleffekte auf den zweiten Blick besser aus als es der erste Anschein ergebe, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht sich daher in seiner Einschätzung bestätigt und bekräftigte seine Hold-Einstufung sowie das rund 15 Prozent über dem Niveau vom frühen Handel am Donnerstag liegende Kursziel./zb/bgf Datum der Analyse: 10.08.2017

AFA0023 2017-08-10/10:31

ISIN: DE0005470405