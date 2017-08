Die Baader Bank hat die Einstufung für Grammer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. So wie es aussehe, habe sich das Verhältnis zu den Autoherstellern, das wegen der Querelen um den Investor Hastor in Mitleidenschaft gezogen ist, zuletzt etwas normalisiert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Gemessen an seinen Gewinnerwartungen sei das Unternehmen moderat bewertet. Die Unsicherheit über die Zukunft der Beteiligung der Hastor-Familie berge aber ein Rückschlagpotenzial./zb/stb Datum der Analyse: 10.08.2017

