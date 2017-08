Bad Marienberg - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat einen langfristigen syndizierten Kredit in Höhe von 1,7 Mrd. Euro refinanziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Konzern vereinbarte mit einem internationalen Bankenkonsortium eine Fazilität mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab 9. August 2017 und Verlängerungsoptionen um bis zu zwei weitere Jahre. Der Gesamtbetrag teilt sich in 1,2 Mrd. Euro Aval- und 0,5 Mrd. Euro Barkredite zu deutlich verbesserten Konditionen auf. Die Fazilität ist wesentlicher Bestandteil der langfristigen Finanzierungsstrategie des Konzerns.

