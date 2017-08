mVISE AG: Veröffentlichung vorläufige Konzernhalbjahreszahlen 2017

- Gesamtleistung steigt im 1. Halbjahr 2017 um über 75% gegenüber Vorjahreszeitraum

- Deutliche Steigerung des EBITDA - Auftragsbestand befindet sich auf Rekordhöhe

- Erfolgreiche Integration der beiden Tochtergesellschaften Just Intelligence und elastic.io

Die mVISE AG, Düsseldorfer Pionier für mobile Digitalisierung gibt vorläufige Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2017 bekannt.

Demnach konnte die mVISE im ersten Halbjahr 2017 den Wachstumskurs der beiden vorangegangenen Jahre weiter beschleunigen. Die Gesamtleistung konnte auf 6,4 Mio. EUR gesteigert werden, gegenüber von 3,6 Mio. im Vorjahreszeitraum 2016 und 2,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum 2015. Auf der Ertragsseite wurde das Ergebnis durch außerordentliche Aufwendungen für diesen beschleunigten Wachstumskurs belastet. Durch den Zukauf der Mehrheitsanteile an den Tochtergesellschaften Just Intelligence und elastic.io sind hierbei Aufwände für die Akquisition, Integration und vor allem für die Neueinstellung und Schulung von Professional Services-Mitarbeiter für diese beiden neuen Produktbereiche entstanden. Trotz dieser Aufwendungen konnte eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses gegenüber den Vorjahreszeiträumen erzielt werden. So konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Halbjahr 2017 auf 255 TEUR gegenüber 169 TEUR in 2016 und -471 TEUR in 2015 erhöht werden.

Die Konzernzahlen enthalten erstmals neben den Geschäftszahlen der Tochtergesellschaft Just Intelligence auch die Zahlen der neu akquirierten elastic.io enthalten, welche zum 1. Mai 2017 konsolidiert wurde.

Für das zweite Halbjahr 2017 geht die Gesellschaft davon aus, dass sich ihr Geschäft weiter positiv entwickelt. Der aktuelle Auftragsbestand hat erstmals die 3 Mio. EUR-Grenze überschritten. Auf Basis dieses Auftragsbestands und der sehr guten Projektpipeline bestätigt der Vorstand seine Prognose von der Hauptversammlung im Juni und rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Gesamtleistung auf 14 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von knapp 15%.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 soll planmäßig am 31. August 2017 veröffentlicht werden.

Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de

