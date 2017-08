Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach endgültigen Halbjahreszahlen von 13,50 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Autozulieferer und Hersteller von Verbindungstechnik habe die vorläufigen Angaben zum schwachen Geschäft mit der Autoindustrie bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Er begrüße zwar die verbesserte Transparenz für die diesbezügliche Auftragsentwicklung und Details zu Projekten, warte aber auf mehr Klarheit, was die Geschäftsentwicklung mit Blick auf die Elektrifizierung der Branche angehe. Das neue Kursziel begründete der Analyst mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2017-08-10/11:06

ISIN: DE000SHA0159