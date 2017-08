Weinfelden (ots) -



"Heidi & The City" ist das Thema der ersten gemeinsamen Kollektion

von Heidi Klum und Lidl. Die Kollektion feiert am 7. September 2017

während der New York Fashion Week Weltpremiere. Für Heidi Klum und

Lidl ein Debüt auf einem internationalen Fashion Event.

Internationaler Verkaufsstart für die "Esmara by Heidi Klum"

Kollektion ist der 18. September 2017.



LETSWOW New York



Heidi Klum und Lidl lüften am 7. September in New York City das

Geheimnis um die Anfang August in 28 Ländern gestartete LETSWOW

Kampagne und feiern in diesem Rahmen die Premiere ihrer ersten

gemeinsamen Kollektion. Pünktlich zum Start der New York Fashion Week

werden erstmals alle Teile in der internationalen Show präsentiert.

Lidl war bisher nicht als Fashion-Anbieter bekannt. Mit einer

kreativen Designerin und erfolgreichen Power-Frau wie Heidi Klum an

unserer Seite ändern wir das. LETSWOW überrascht, wie Lidl in der

Fashionwelt. Die Kollektion macht vor allem eins, Spass und Lust auf

Fashion", so Georg Kröll, CEO Lidl Schweiz.



Die Metropole, in der Trends geboren und gelebt werden, ist dabei

mehr als nur ein Veranstal-tungsort. Für "Esmara by Heidi Klum: Heidi

& The City" liess sich die deutsche Mode-Ikone von ihrer

Lieblingsstadt inspirieren.



Facettenreich wie Heidi Klum



Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wild wie New York und

facettenreich wie Heidi Klum bietet die Kollektion urbane Looks mit

Wow-Effekt: Leo-Blazer und zarte Tops, Bomberjacken und Super Skinny

Jeans, feine Spitze und rockiges Leder, leuchtendes Blau und warmes

Cognac. Jedes Teil überzeugt durch gute Qualität zu Lidl-typischen

Tiefstpreisen zwischen ca. 9 und 30 Franken. Davon ausgenommen ist

die Echtleder-Jacke im Bikerstil für rund 65 Franken.



"Ich wollte Mode mit Wow-Effekt kreieren, die einfach zu

kombinieren ist und jede Frau toll aussehen lässt - das alles zum

unschlagbaren Preis", so Heidi Klum.



Verkaufsstart: 18. September



Am 18. September startet der Verkauf in den 114 Filialen von Lidl

Schweiz. Neben Kleidung (in den Grössen 32 bis 46) umfasst das

Sortiment auch Accessoires und Schuhe (in den Grössen 36 bis 41). Auf

internationaler Ebene wird die Kollektion in insgesamt 28 Ländern in

über 10.000 Lidl-Filialen angeboten.



Unter www.letswow.com läuft der Countdown bis zur Enthüllung der

Kollektion.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt. Lidl Schweiz

betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in Weinfelden (TG), das

andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über 110 Filialen in der

ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den nächsten Jahren

eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits über 3'000

Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



