Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ostfildern-Ruit (pta017/10.08.2017/11:00) - Ad-hoc-Meldung gem. Artikel 17 MAR Ostfildern-Ruit, 10. August 2017 Schwabenverlag AG, WKN 721 750, 721753 Absicht der Kapitalerhöhung



Die Schwabenverlag AG beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung um bis zu 50% des derzeitigen Grundkapitals unter (teilweiser) Ausnutzung des zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre noch im Jahr 2017 vorzunehmen. Weitere Einzelheiten werden noch festgelegt. Die Beschlussfassungen von Vorstand und Aufsichtsrat über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren weiteren Details sollen den Vorbereitungen nachfolgen.



Schwabenverlag AG Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Schwabenverlag AG Adresse: Senefelderstraße 12, 73760 Ostfildern-Ruit Land: Deutschland Ansprechpartner: Bardo Jensch Tel.: +49 711 4406-0 E-Mail: bardo.jensch@schwabenverlag.de Website: www.schwabenverlag.de



ISIN(s): DE0007217507 (Aktie) Börsen: Freiverkehr Plus in Stuttgart



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1502355600537



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 10, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)