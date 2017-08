Halbjahreszahlen - Windenergiespezialist PNE WIND befindet sich nach eigenen Angaben nach dem ersten Halbjahr 2017 im Plan und hat wichtige Fortschritte bei Windparkprojekten im In- und Ausland erzielt. So konnten sowohl an Land als auch auf See PNE-Projekte vorangetrieben werden. Allerdings wirken sich die damit verbundenen Aufwendungen und Investitionen belastend auf das Halbjahresergebnis aus, was zu einem Betriebergebnis (EBIT) von minus 5,0 Millionen Euro führt. Dennoch rechnet das Unternehemen für das Gesamtjahr mit mit einem postiven Konzern-EBIT ziwschen 0 und 15 Millionen Euro.

"PNE WIND entwickelt sich nach Plan. Im ersten Halbjahr 2017 konnten wir bei Windparkprojekten an Land und auf See wichtige Fortschritte und Verkaufserfolge erzielen. Das Ausland spielt dabei eine zunehmend wichtigere Rolle", so Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND-Gruppe. "In den kommenden Monaten planen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und die unserer Projekte weiter zu stärken. Zusätzlich gilt es, neue Zukunftsmärkte ...

