In Anlehnung an die laufende Qualitätskampagne "Die Wahrheit über McDonald's" greift das Unternehmen auch im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht gezielt Mythen auf, um sie mit Fakten zu widerlegen.



Bereits zum siebten Mal in Folge veröffentlicht McDonald's Deutschland einen Nachhaltigkeitsbericht mit den wichtigsten Daten, Fakten und Neuerungen zu allen relevanten Bereichen wie Herkunft der Rohwaren, Qualität und Tierwohl sowie CO2-Fußabdruck. Mit dem Titel "Wir servieren die Wahrheit über McDonald's" fügt sich der Nachhaltigkeitsbericht 2016 unter das Dach der aktuellen Qualitätskampagne "Die Wahrheit über McDonald's" ein. Denn es gibt kaum ein anderes Unternehmen, über das so viele Mythen kursieren wie McDonald's. Um damit aufzuräumen spielt das Unternehmen im Rahmen seiner Qualitätskampagne schon das ganze Jahr mit Gerüchten und macht seine Gäste darauf aufmerksam, dass sie nicht alles glauben sollen, was ihnen Außenstehende erzählen. Daher werden auch im Nachhaltigkeitsbericht gezielt Mythen wie z.B. "Die Pommes von McDonald's sind aus Holz und Sägespänen" aufgegriffen und mit Fakten widerlegt. Denn wahr ist vor allem eins - McDonald's Deutschland hat nichts zu verbergen und stellt sich transparent den Fragen.



Porzellan und Glas ab jetzt am Front Counter im Restaurant der Zukunft



Ein wichtiges Ziel des Unternehmens ist es, den Einsatz von Verpackungen weiter zu reduzieren. Bereits seit November 2016 können Gäste deutschlandweit in allen McCafé ihre Mehrwegbecher wieder befüllen lassen. Auf Heißgetränke im mitgebrachten sauberen Trinkgefäß erhält der Gast einen Preisnachlass von 10 Cent. Aber damit nicht genug: Ab sofort bekommen die Gäste in der Mehrzahl der "Restaurants der Zukunft" alle Inhouse-Heißgetränke im Glas- oder Porzellangeschirr serviert. Damit bietet McDonald's seinen Gästen ein noch größeres Genusserlebnis und spart zusätzlich weiter Verpackungsmaterial ein. Bis Ende 2019 wird der Großteil der McDonald's Restaurants auf das Konzept "Restaurant der Zukunft" umgerüstet sein.



Geprüfter Bericht



Der "McDonald's Deutschland Nachhaltigkeitsbericht 2016 kompakt" wurde auch in diesem Jahr nach den G4-Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt. Die wesentlichen Kennzahlen im Bericht wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Alle Details dazu sowie weitere tiefergehende Informationen sind online auf der neu gestalteten Nachhaltigkeitsseite (www.mcdonalds.de/nachhaltigkeit) verfügbar. Hier kann auch der Nachhaltigkeitsbericht sowie eine ergänzende Daten und Fakten-Beilage heruntergeladen werden. Außerdem informiert McDonald's auf dem Nachhaltigkeitsblog "Change-M" (www.change-m.de) regelmäßig über weitere Fortschritte und lädt Interessierte zum Dialog ein.



