Nach Bekanntgabe der US-Lagerbestandsdaten konnten die Ölpreise an den Börsen gestern stark zulegen. Die Inlandspreise für Heizöl ziehen nach und steigen am Donnerstag um durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter. Die nordamerikanischen Lagertanks für Rohöl, Benzin, Heizöl und Diesel haben noch kräftigere Abbauten verzeichnet als in der Vorwoche. Somit wurde der bisherige Rekordwert aus dem Mai ...

