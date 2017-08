Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ob iPad, iPhone oder Apple Watch - ab sofort sammeln Teilnehmer von Miles & More, Europas größtem Vielflieger- und Prämienprogramm, auch Prämienmeilen im Apple Online Store in Deutschland. Zum Start der Partnerschaft erhalten die Teilnehmer bis zum 30. September beim Kauf von ausgewählten Produkten auf Apple.com mindestens zwei und je nach Status bis zu fünf Prämienmeilen pro ausgegebenem Euro. Ab dem 1. Oktober 2017 bekommen alle Miles & More Teilnehmer eine Prämienmeile pro Euro Umsatz.



Das Sammeln im Online Store ist denkbar einfach: Über die Miles & More Website gelangt der Teilnehmer zum Angebot von Apple. Dort hinterlegt er lediglich seine Miles & More Servicekartennummer und wird automatisch zur Länderseite geleitet. Weltweit können Teilnehmer Meilen in zehn Ländern sammeln: neben Deutschland auch im Apple Online Store in China, den USA und in Italien. "Mit Apple erweitern wir unser Partnerportfolio im Non-Air-Bereich um einen Innovationsführer für Unterhaltungselektronik," erklärt Thomas Selmayr, Leiter International Markets bei der Miles & More GmbH. "Dabei ergänzen wir uns sehr gut: Die Apple Produkte passen ideal zu unserer Premium-Zielgruppe und sind bei unseren Teilnehmern gefragt."



Weitere Informationen unter www.milesandmore.com: Meilen sammeln - Telekommunikation & Elektronik



Über Miles & More



Miles & More ist das größte Vielflieger- und Prämienprogramm in Europa. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit 300 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenbindung.



Speziell in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partnerunternehmen vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe und nutzen die Miles & More Prämienmeilen zur Kundenbindung. Aus dem Vergleich der besten Vielfliegerprogramme 2016 im Auftrag des manager magazins ging Miles & More zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger hervor. Neben guten Ergebnissen in allen relevanten Bereichen wie "Meilen sammeln" oder "Flotte und Ziele" punktete das Programm vor allem in der Kategorie "Meilen einlösen". Teilnehmer können beim Fliegen, aber auch bei hochwertigen Marken in vielen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen sammeln und einlösen - etwa bei Partnern aus den Bereichen Shopping und Lifestyle, Telekommunikation und Elektronik sowie Hotels und Mietwagen. Sie genießen den Anschluss an eine exklusive Welt mit ausgewählten Produkten und Prämien-Angeboten wie im Lufthansa WorldShop, den begehrten Flugprämien und den Miles & More Kreditkarten als sicherem Zahlungsmittel.



Das Vielflieger- und Prämienprogramm ist am 1. Januar 1993 mit sieben Partnern in Deutschland gestartet. Seit September 2014 ist die Miles & More GmbH eine eigenständige Gesellschaft und 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG.



Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und unter www.miles-and-more.com/presse



OTS: Miles & More GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121606 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121606.rss2



Pressekontakt: Miles & More Pressestelle Tel.: +49 69 719168-159 E-Mail: presse@miles-and-more.com