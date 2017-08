Expertenmeinung

Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management: Konsum statt hoher Kante

Im aktuellen Zinsumfeld findet es rund die Hälfte der Deutschen sinnvoller, größere Anschaffungen zu machen, als das Geld zu sparen

Jeder Dritte wünscht sich regelmäßige Ausschüttungen des Kapitals

Jeder Zehnte findet wegen Niedrigzinsfrusts Wertpapiere attraktiv

Frankfurt, 9. August 2017 - Fast jeder zweite Deutsche ist es leid, dass sich derzeit mit Sparprodukten kaum etwas verdienen lässt: Laut aktuellem Income-Barometer finden es 44 Prozent der Befragten im aktuellen Umfeld schlauer, größere Anschaffungen zu machen. Sparen ist bei den niedrigen Zinsen weniger hoch im Kurs. Weitere 19 Prozent sehen unabhängig vom Zinsniveau das Sparbuch oder Tagesgeld weiterhin als "erste Wahl" an. Und 18 Prozent wissen gar nicht erst, wie sie sich aktuell positionieren sollen. "Es wird deutlich, dass viele Deutsche stark verunsichert sind, wie sie ihre Geldanlage in der jetzigen Situation ausrichten sollen. Dabei gibt es auch für weniger erfahrene und sicherheitsorientierte Sparer einfach verständliche flexible Mischfondskonzepte, die trotz niedriger Zinsen, Ertragschancen bieten: Sie investieren sehr breit gestreut und können dabei auch ertragsstarke Anlageklassen mit berücksichtigen", erläutert Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing und PR bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.







Es gibt aber auch Aussagen im Income-Barometer, die zeigen, dass rund die Hälfte der Deutschen Interesse an Kapitalmarktthemen hat: 29 Prozent der Befragten wünschen sich nämlich regelmäßige Zinsen oder Ausschüttungen auf ihrem Konto. Weitere 11 Prozent bestätigen, dass sie Wertpapiere wie Fonds, Aktien oder Anleihen bevorzugen, da Tages- und Festgelder gerade nichts einbringen. Und noch einmal 10 Prozent sind auf der Suche nach einer Alternative zur klassischen Zinsanlage, die auch regelmäßige Ausschüttungen bietet. "Es ist gar nicht schwer, diese Wünsche der Deutschen an ihre Geldanlage zu erfüllen: ‚Income"-Fonds bündeln die Zinsen und Dividenden, die Anleihen und Aktien innerhalb eines Fonds erwirtschaften, und schütten diese regelmäßig an die Anleger aus. Diese Fonds sind in den letzten Jahren immer beliebter bei deutschen Anlegern geworden - wer freut sich nicht, wenn regelmäßige Ausschüttungen zeigen, was das Ersparte erwirtschaftet hat", schmunzelt Pia Bradtmöller.



