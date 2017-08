Singapur (ots) -



+++ Partnerschaft von Fidor Solutions mit fünf polytechnischen Hochschulen +++ 500.000 Euro für Entwicklung eines FinTech-Studienprogrammes



Fidor engagiert sich für den FinTech-Nachwuchs in Asien: In einem weltweit bislang einmaligen Projekt verbünden sich die fünf lokalen polytechnischen Universitäten in Singapur mit der Fidor-Tochter "Fidor Solutions" zur Entwicklung des ersten FinTech-Studiengangs im APAC-Raum.



Fidor investiert rund 500.000 Euro, um Singapur bei seinem Ziel zu unterstützen, ein wichtiges FinTech Hub in der Region zu werden. Mehr als 500 Studenten und Dozenten sollen mit Hilfe der Fidor "API-Sandbox" lernen, FinTech-Applikationen zu entwickeln und die digitale Banking-Plattform "Fidor OS" zu nutzen.



Unterstützt vom Monetary Authority of Singapur (MAS) soll der Studiengang der Fidor-Akademie in die Ausbildung von Bankern und IT-bezogenen Abschlüssen an den beteiligten Universitäten integriert werden. Den Anfang macht eine der führenden Bildungseinrichtungen in Singapur, die polytechnische Hochschule Ngee Ann Polytechnics (NP), an der 15.000 Vollzeit- und 2.000 Teilzeit-Studenten eingeschrieben sind. Über 130.000 Absolventen gehören deren Alumni-Community an.



An einem ersten Pilotprojekt nehmen 38 Studenten der Fachrichtung Financial Informatics in ihrem letzten Studienjahr teil. Sie sollen mit Hilfe der Fidor API (Application Programming Interface) lernen, innovative Apps für die Finanzindustrie zu entwickeln, beispielsweise digitale Bankdienstleistungen wie Messaging Apps oder E-Wallets. Mit einem Zugang zur Fidor Sandbox (gehosted in der Amazon Cloud) können sie auch ihre eigenen Apps auf der Fidor OS Banking Platform testen.



Insgesamt wird das Projekt rund 500 Studenten an fünf Universitäten ausbilden. Mit dieser Qualifikation dürften Studenten hervorragende Chancen in der schnell wachsenden FinTech-Szene bekommen. Einigen von ihnen wird Fidor Praktika an verschiedenen Standorten wie München anbieten, um praktische Erfahrungen zu sammeln.



Clarence Ti, Präsident der Ngee Ann Polytechnics, ist begeistert: "Es ist fantastisch, was unsere Studenten durch die Einbindung des Fidor's API Banking Programms in unser Curriculum erlernen können. Die Partnerschaft mit Fidor sorgt für lebensnahes, praktisches Lernen und die Qualifizierung im digitalen Banking. So werden sie für den Arbeitsmarkt der Zukunft optimal vorbereitet."



Sopnendu Mohanty, FinTech-Chef der Finanzaufsicht MAS, ergänzt: "Wir begrüßen Fidor herzlich in Singapur und freuen uns über die Unterstützung unserer Initiative 'Smart Financial Centre'. FinTechs stehen für ein besonderes Gefühl der Zusammenarbeit, und die Partnerschaft der Universitäten mit Fidor wird zweifellos die FinTech-Kultur in Singapur weiterentwickeln. Wir freuen uns insbesondere auf großes Interesse für dieses Ausbildungsprogramm; die positiven Erfahrungen werden sich auch in anderen Sektoren bemerkbar machen."



Matthias Kröner, CEO der Fidor-Gruppe, betont: "Wir teilen eine Vision mit der Regierung von Singapur: Innovationen voranzubringen, spannende Kontakte mit der neuen Kundenwelt zu schaffen, mit weiteren FinTech-Unternehmen zusammenzuarbeiten und unser Wissen mit den Finanzmarkt-Talenten von morgen zu teilen. Wir sind begeistert, mit unserer API-Technologie an Singapurs 'Smart Nation Initiative' teilnehmen zu dürfen." Ähnliche Projekte sind auch in anderen Teilen der Welt geplant, entsprechende Gespräche mit anderen Universitäten sind im Gange.



Die Fidor-Gruppe hat in Singapur ihre für den APAC-Raum zuständige Niederlassung gegründet, um von hier aus asiatische Kunden zu bedienen und das Wachstum in dieser Region zu beschleunigen.



Über Fidor



Fidor entwickelt gemeinsam mit Banken sowie mit Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor Innovationen im Bereich des Digital Banking. Dabei unterstützt Fidor aktiv bei der Schaffung von Mehrwertdiensten, Produkten und Dienstleistungen, die von Verbrauchern nachgefragt werden und die sich dem Bedarf entsprechend problemlos integrieren und skalieren lassen. Der Erfolg der Fidor Bank belegt die Expertise von Fidor beim Aufbau und Launch einer digitalen Bank. Durch den Einsatz von APIs, Open Banking, Middleware-Lösungen, Community Banking, mobilen Frontend-Apps und Online-Banking-Lösungen sowohl in gehosteten als auch in Cloud-Umgebungen ist Fidor FinTech-Innovationsführer. Die innovative digitale Plattform "fidorOS" ermöglicht es anderen Marktteilnehmern über API-Schnittstellen einen Zugang zu digitalen Marken, Entwicklern und FinTech-Firmen zu erhalten. Diese können im Rahmen der Fidor-Plattform eigene Finanzprodukte anbieten, um so an der Entwicklung eines digitalen Banking-Ökosystems mitzuwirken.



Die Fidor Bank wurde dank der innovativen Fidor-Lösungen von Celent zur "Model Bank 2015" gewählt. Darüber hinaus bedachte das Handelsblatt die Fidor Bank sowie das EUROFORUM Telefonica aufgrund des von Fidor entwickelten o2 Bankings jeweils mit der Auszeichnung "Digitalbank des Jahres 2016".



Über Ngee Ann Polytechnic



1963 als Ngee Ann College mit nur 116 Studenten gegründet, ist Ngee Ann Polytechnic inzwischen mit 15.000 Vollzeitstudenten, 2.000 Teilzeitstudenten und einer Ehemaligen-Community von über 130.000 Mitgliedern eine der führenden Hochschuleinrichtungen in Singapur. Die Hochschule bietet aktuell 48 Vollzeitkurse an neun Fakultäten an. Dazu gehören Wirtschaft und Rechnungswesen, Design und Umwelt, Ingenieurwesen, Film und Medien, Gesundheitswesen, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informations- und Kommunikationstechnologie, Interdisziplinäre Studien sowie Biowissenschaften und Chemietechnik. Mit der Fortbildungsakademie CET (Continuing Education and Training) unterstützt Ngee Ann lebenslanges Lernen und bietet eine reiche Auswahl an Teilzeitprogrammen. Für die Zusammenarbeit an Forschungs- und Technologieprojekten hat die Hochschule zudem zwei Innovationszentren eingerichtet: Umwelt- und Wassertechnik sowie Meerestechnik.



Der Unterricht findet in einem sozialen und förderlichen Umfeld statt, mit erstklassiger Ausstattung, begonnen bei Studios für Rundfunkübertragungen, Multimedia und Animation über Forschungslabors bis hin zu Simulations- und Technologiezentren. Mit dem Schwerpunkt auf eine breit angelegte Ausbildung und eine Herangehensweise nach dem Konzept der sogenannten Signaturpädagogik bei der Berufs- und Service-Ausbildung stattet Ngee Ann Polytechnic ihre Absolventen mit Leidenschaft fürs Lernen, mit Werteorientierung und den Kompetenzen für einen erfolgreichen Einstieg in die globale Arbeitswelt aus.



Weitere Informationen finden Sie unter www.np.edu.sg.



