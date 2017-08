FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Lanxess sind am Donnerstag trotz gelobter Zahlen unter Druck geraten. Am späten Vormittag gehörten sie im MDax mit einem Abschlag von 3,33 Prozent auf 64,50 Euro zu den größten Verlierern. Am Markt wurden die Kursverluste bei dem Spezialchemiekonzern damit begründet, dass der Ausblick nicht angehoben wurde. Experten wie Michael Schäfer von der Commerzbank sprachen von einem eigentlich soliden Zahlenwerk.

Analyst Markus Meyer von der Baader Bank sah den bestätigten Ausblick als Enttäuschung an, weil der Marktkonsens seine Schätzungen zuletzt bereits an das obere Ende der Zielspanne angepasst habe. Er verwies außerdem darauf, dass die beim Ausblick berücksichtigten Währungsannahmen von Lanxess ein gewisses Risiko mit sich brächten./tih/stb

