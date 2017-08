Das Projekt ist Teil des "Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID)"-Projekts von Petronas im "Pengerang Integrated Petroleum Complex" in Malaysia. Erste Anzeichen für die Erweiterung des Standorts gab es bereits 2013. Eröffnet werden soll die Anlage 2019. Ihre geplante Produktionskapazaität beträgt 250.000 t/a Isononanol. Isononanol ist ein Rohstoff in der Produktion von Weichmachern, ...

