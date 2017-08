Frankfurt - Der Goldpreis profitiert vom anhaltenden verbalen Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea und steigt heute Morgen trotz eines fester tendierenden US-Dollar auf 1.280 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.So hoch habe Gold zuletzt vor fast zwei Monaten notiert. Auch in Euro gerechnet verteuere sich Gold weiter auf 1.090 EUR je Feinunze. Schon gestern habe Gold um 1,3% zugelegt. Die Käufe dürften zum Großteil über den Futures-Markt erfolgen, da es derzeit kaum ETF-Zuflüsse gebe. Auch das charttechnische Bild gebe Gold Unterstützung: Vorgestern habe die wichtige 100-Tage-Linie gehalten, was offenbar zu technisch bedingten Anschlusskäufen genutzt worden sei. Die Aufwärtsbewegung könnte allerdings gebremst werden, sollte der US-Dollar weiter Boden gut machen. So halte zum Beispiel der einflussreiche Präsident der New York FED, Bill Dudley, heute eine Rede, die den US-Dollar unterstützen könnte.

