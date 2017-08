Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach der Gründung eines Geschmeinschaftsunternehmens mit einem Konkurrenten in der Ukraine und Russland auf "Neutral" belassen. Das Kursziel bleibe bei 108 Euro, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Donnerstag. Die Zusammenlegung des Geschäfts in den beiden Ländern mit demjenigen des Konkurrenten Anadolu Efes sei ein sinnvoller Schritt. An seiner grundsätzlich eher vorsichtigen Einschätzung der AB-Inbev-Aktie des mit einer Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Euro an der Börse wertvollsten Konzerns der Eurozone ändert das nichts./zb/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2017

AFA0103 2017-08-10/12:53

ISIN: BE0974293251