Braunschweig (ots) - Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei Lizenzmodellen für CAD-Software befürchten Anwender steigende Kosten und mögliche Abhängigkeiten.



Viele Kunden möchten Software auch weiterhin lieber kaufen anstatt zu mieten. Denn verlängert man den Mietvertag einmal nicht mehr, steht man automatisch ohne Programm da. Und diese Zwangslage könnten Hersteller für sich ausnutzen. CAD6 hingegen ist als zeitlich unbegrenzte Kauflizenz erhältlich. Der Kunde kann Support & Updates nach 12 Monaten für 20 % des Lizenzpreises verlängern - muss dies aber nicht.



Der Online-Zwang bei vielen Programmen nervt. Anwender werden geradezu genötigt, sich bei einem Online-Dienst zu registrieren, um bestimmte Zusatzfunktionen zu erhalten. Für CAD6 ist nicht einmal ein Internetzugang erforderlich. Installation, Freischaltung/Aktivierung sowie die Nutzung können vollständig und ohne Funktionseinschränkung im Offline-Betrieb erfolgen. Der Hersteller versichert, dass es ihm unmöglich ist zu erfahren, wann oder wozu CAD6 verwendet wird. Dieses Konzept zum Schutz von Projektdaten und Privatsphäre dürfte mittlerweile einzigartig sein.



Die Anwender möchten die Hoheit über ihre Daten behalten. Sie wollen nicht abhängig sein von proprietären CAD-Dateiformaten, die lizenz- sowie markenrechtlich von einem Hersteller kontrolliert werden. CAD6 ist ein Programm, das konsequent auf offene Dateiformate und Schnittstellen setzt. Die Nutzung der CAD6-eigenen Dateiformate unterliegt keinerlei lizenzrechtlichen Einschränkungen und die Spezifikation kann zusammen mit der Open CAD6 Interface-Dokumentation von der Homepage des Herstellers kostenlos und ohne Registrierung heruntergeladen werden.



Das Sichern der eigenen Daten in der Cloud ist für viele Anwender mittlerweile ein wichtiges Thema. Doch zögern viele Nutzer von CAD-Programmen, ihre sensiblen Projektdaten in einer herstellerabhängigen Cloud zu speichern. Mit CAD6 kann man im Unternehmen bereits existierende Cloud-Lösung nutzen oder die Beratung des Herstellers in Anspruch nehmen, um sich einen vertrauenswürdigen Cloud-Dienstleister mit Servern in Deutschland oder Europa empfehlen zu lassen.



Weitere Informationen: www.CAD6.de



