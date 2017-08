Nordkorea war der fehlende Trigger, die den DAX gen 12.000 Punkte drücken. Schaut man auf das große Bild, sieht man wie das Geld in den Anlageklassen hin zu "Sicherheit" verschoben wird. Gold profitiert als Krisenwährung, aber auch die Ölpreise ziehen aufgrund der geopolitischen Risiken an. Franz-Georg hat sich am Dienstag mit dem Hindenburg-Omen beschäftigt, am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...