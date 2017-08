Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group nach ersten Vorschlägen zu der Kostenaufteilung für die Regierungsvorgaben in puncto Breitbandausbau auf "Neutral" belassen. Er gehe nicht davon aus, dass die neuen Regeln beziehungsweise Vorgaben zum Ausbau des Netzes mit schnellen Internetzugängen starke Auswirkungen auf seine Schätzungen haben würden, schrieb Analyst Matthew Bloxham in einer Studie vom Donnerstag. Die Beratungen zwischen der Regierung und den Netzbetreibern sollen am 27. September abgeschlossen sein. Der Experte bekräftigte sein Kursziel von 290 Pence./zb Datum der Analyse: 10.08.2017

