Trotz der UN-Sanktionen will Kuwait weiter Visa für nordkoreanische Arbeiter erteilen. Nordkoreaner arbeiten auch in Oman, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Das Golfemirat Kuwait will auch weiter Visa für nordkoreanische Arbeiter erteilen. Kuwait habe nie aufgehört Arbeitsvisa an Nordkoreaner auszustellen, hieß es in einer Stellungnahme der kuwaitischen Regierung für die Nachrichtenagentur AP vom Donnerstag. Das US-Außenministerium hatte Kuwait im Juni dafür gelobt, Schritte unternommen zu haben, um die Zahl der Nordkoreaner im Land einzuschränken, die dort täglich 14 bis 16 Stunden unter ...

