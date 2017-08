Pressemitteilung der SAF-HOLLAND S.A.:

SAF-HOLLAND im zweiten Quartal mit starkem organischen Umsatzwachstum und 8,9% bereinigter EBIT-Marge

- Konzernumsatz legt im zweiten Quartal 2017 um 9,7% zu

- Bereinigte EBIT-Marge im zweiten Quartal bei 8,9%

- Ausblick: Umsatz 2017 soll nach starkem ersten Halbjahr an das obere Ende der bisher geplanten Umsatzspanne heranlaufen, Prognose für bereinigte EBIT-Marge bestätigt

Der im SDAX notierte Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 an das hohe Wachstumstempo des ersten Quartals anknüpfen und den Umsatz im Zeitraum von April bis Juni 2017 um 9,7% auf 300,3 Mio. Euro (Vj. 273,7) steigern. Ohne Berücksichtigung positiver Währungskurseffekte von 3,9 Mio. Euro und des Umsatzbeitrags der im Oktober 2016 mehrheitlich erworbenen brasilianischen Gesellschaft KLL Equipamentos para Transporte Ltda. (KLL) in Höhe von 3,2 Mio. Euro stieg der Umsatz organisch um 7,1% auf 293,2 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2017 ergab sich ein Umsatzanstieg von 10,1% (organisch: 7,4%) auf 587,6 Mio. Euro (Vj. 533,6).

Wie bereits zum Jahresauftakt erzielte SAF-HOLLAND auch im zweiten Quartal 2017 in allen Konzern-Berichtsregionen wachsende Umsätze. Den prozentual stärksten Anstieg verzeichnete die Region APAC/China mit einem Zuwachs von 41,5% auf 23,9 Mio. Euro (Vj. 16,9). Besser entwickelte sich trotz der rückläufigen Trailer- und nur leicht gestiegenen Truckproduktion in den USA auch das Geschäft in der Region Amerika. Hier erwirtschaftete der Konzern im zweiten Quartal ein Umsatzplus von 11,5% (organisch: +5,4%) auf 116,8 Mio. Euro (Vj. 104,8). Die Region EMEA/Indien wuchs weiterhin solide und verzeichnete im gleichen Zeitraum trotz der feiertagsbedingt geringeren Anzahl an Arbeitstagen einen Umsatzanstieg um 5,0% auf 159,6 Mio. Euro (Vj. 152,0).

"Das starke Wachstum des SAF-HOLLAND Konzerns im bisherigen Jahresverlauf 2017 ist das Ergebnis unserer Investitionen und Entwicklungen der vergangenen Jahre. Wir konnten in allen wesentlichen Märkten Marktanteile hinzugewinnen und bauen das Geschäft in neuen Regionen aus. Wir überzeugen unsere ...

