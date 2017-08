Der Goldexplorer MacDonald Mines hat die Ergebnisse von Proben aus seinem Wawa-Holdsworth-Projekt in Ontario veröffentlicht. In der oberflächennahen Schicht wurden dabei hohe Goldgrade festgestelt.

Fast alle Proben weisen Gold auf

Hohe Goldgrade sind in unseren heutigen Zeiten das A & O bei der Explorationen neuer Projekte. Zwar ermöglicht der technische Fortschritt, dass man teilweise bereits ab 0,5 Gramm Gold je Tonne Gestein wirtschaftlich arbeiten kann. Doch da wird nicht viel verdient. Dementsprechend dürfte man bei MacDonald Mines sehr froh über die jüngsten Ergebnisse von Gesteinsproben aus dem Wawa-Holdsworth-Projekt in der kanadischen Provinz Ontario sein. Denn dort wiesen fast alle Proben aus einer oberflächennahen Oxidsandschicht erhebliche Mengen an Gold aus. Lediglich in einem Assay (TR-800) fand sich kein Gold. Diese Probe wurde aber unter ...

