Cisco wird am 16. August die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Wir schauen uns an, was Analysten erwarten und wie wahrscheinlich es ist, dass das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen kann.

Per Q42016/17 erwarten Analysten, dass Cisco im Mittel einen Umsatz von 12,06 Mrd. US-Dollar erzielen wird. Damit würde der Umsatz jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 22,2 % verzeichnen. Für das Ergebnis je Aktie auf Non-GAAP Basis erwarten ... (David Iusow-Klassen)

