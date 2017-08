Durch den zunehmenden Online-Handel boomt das Paketgeschäft. Die Österreichische Post will verstärkt in diesen Bereich investieren, kündigte Post-Generaldirektor Georg Pölzl am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Mit dem heute veröffentlichten Halbjahresergebnis zeigte sich Pölzl sehr zufrieden. Für die Kunden setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...